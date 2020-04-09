Звезды шоубизнеса поддержали петербургских врачей флешмобом #ВыГерои

Звезды российского шоу-бизнеса объединились в проекте #ВыГерои, направленном на поддержку петербургских врачей, которые из-за угрозы распространения COVID-19 оказались изолированы вместе с пациентами.

Несколько больниц северной столицы закрылись на карантин из-за того, что там обнаружили случаи заражения коронавирусом. Среди них - городская больница №20. С идеей поддержать медиков флешмобом #ВыГерои выступила ее главврач Татьяна Суровцева (она же - сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Петербурге). На призыв откликнулись как рядовые горожане, так и знаменитости. Они записывают видеоролики с добрыми словами в адрес медиков.

- Я в очередной раз для себя понял такую вещь: насколько профессия, которой занимаюсь я, не имеет ценности. Ведь когда наступает действительно угроза для человечества, то мы ничего не можем сделать, кроме как сидеть дома, чесать языками и смотреть фильмы, - говорит актер Данила Козловский. - А люди, которые действительно борются за спасение жизней, - они сейчас на передовой. Это вы. Все, что я могу сейчас сделать, - это сказать вам огромное спасибо!

К флешбому в поддержку медиков также присоединились актер Константин Хабенский, футболист Александр Кержаков, певица Татьяна Буланова и многие другие.

Справка "РГ"

Согласно оперативной сводке Смольного, сейчас в Санкт-Петербурге на карантине находятся 9048 человек. Из них 57 - в обсерваторе, 7987 - на самоизоляции.

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