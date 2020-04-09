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09.04.2020 15:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Больницу Севастополя сделали обсерватором из-за случая коронавируса

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В Севастополе у пациента горбольницы №3 имени Даши Севастопольской предварительно подтвержден диагноз коронавирус. Больница закрыта на обсервацию, а режим самоизоляции в городе продлевается до 19 апреля. Об этом сообщил сегодня врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Коронавирус выявлен у местного жителя, который 1 апреля прилетел из Москвы в Симферополь рейсом WZ 307 авиакомпании RedWings, а затем приехал в Севастополь.

Фото: Пресс-служба городской клинической больницы №1 Махачкалы
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По словам директора департамента здравоохранения Севастополя Сергея Шеховцова, 3 апреля он почувствовал недомогание, а 7 апреля был госпитализирован бригадой скорой помощи в горбольницу №3 с признаками ОРВИ. Вечером 7 апреля его перевели в инфекционную больницу, куда направляют всех больных с подозрением на коронавирус. Первая проба у него оказалась положительная, сейчас тесты направлены для подтверждения в Москву.

- Севастополец в период самоизоляции летал в Москву для получения медицинских услуг, - сообщил Развожаев. - Нужно проверить все контакты, в том числе больничный персонал. Если подтвердится диагноз, мы получим полноценный очаг коронавирусной инфекции в Севастополе.

Фото: ЦГБ города Армянска
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Замглавы межрегионального управления Роспотребнадзора Роман Проскурнин сообщил, что горбольницу №3, где сначала находился пациент, сегодня переведут в режим обсервации. Там уже выставлена охрана, готовится полная дезинфекция. У всех пациентов и персонала больницы возьмут пробы на коронавирус. Устанавливаются все, кто контактировал с заболевшим.

Сейчас в палате инфекционной больницы вместе с первым пациентом лежит еще один пассажир того же рейса WZ 307 Москва - Симферополь, который также почувствовал недомогание и был госпитализирован 6 апреля. Кроме этого, в инфекционную больницу направлены еще два человека, которые сопровождали первого пациента при поездке в Москву. По словам Проскурнина, одни из них - пожилой человек, у него уже проявились признаки ОРВИ и, возможно, будет диагностирована пневмония.

Власти Севастополя просят сообщить о себе всех горожан, которые летели 1 апреля рейсом WZ 307 Москва - Симферополь авиакомпании RedWings. Позвонить можно по номерам: (8692) 53-17-86, (8692) 41-77-07 или 112.

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Глава Севастополя напомнил горожанам о требовании соблюдать режим самоизоляции, находиться дома, не контактировать с другими людьми. По его словам, жители стали беспечно относиться к введенным мерам, а это может грозить быстрым распространением инфекции.

Он также попросил севастопольцев, которые приехали из Москвы, Московской области или Санкт-Петербурга начиная с 23 марта, сообщить о своем самочувствии в городской штаб противодействия распространению коронавируса по номеру (8692) 41-77-07.

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