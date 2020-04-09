Евгений Филиппов: Очень важно сохранить службу здоровья в полном объеме

Юг России, Кубань - место уникальное. Регион трех морей, крупных портов. Каждый год сюда приезжают на отдых более 16 миллионов человек. Не только наши соотечественники. А сейчас тишина. И покой? Или покой нам только снится? Обозреватель "РГ" беседует с министром здравоохранения Краснодарского края доктором медицинских наук Евгением Филипповым.

Евгений Федорович! Героиня всеми любимого фильма "Москва слезам не верит" справедливо замечает: "Кто из нас хоть однажды не отдыхал в Сочи..." Всемирно известный, всемирно популярный, особенно после олимпийских игр, курорт. Вам, коренному жителю Кубани, наверное, не очень комфортно ощущать себя на его опустевших улицах. Или вирус подчинил себе даже наши обычные ощущения, прибавил столько проблем, что не до сентиментальных эмоций...

Евгений Филиппов: Проблем вирус прибавил. Но давайте без эмоций. Я родился на Кубани, получил высшее медицинское образование в Краснодарской медицинской академии. А уж если конкретно о Сочи - тут я возглавлял перинатальный центр.

Вам не привыкать быть руководителем? Судя по реакции, которая последовала после того, как вы недавно освободили от занимаемой должности главного фтизиатра Кубани "за сокрытие зарубежной поездки", вас считают жестким начальником. Справедливо?

Евгений Филиппов: Можно не отвечать на этот вопрос?

Можно. Тем более в ситуации карантина. Он диктует свои правила, которые нужно неуклонно и всем без исключения соблюдать.

Евгений Филиппов: Особенно в регионе, в который - вы точно заметили - каждый год приезжают более 16 миллионов человек. Такая интенсивная миграция населения не может не способствовать распространению инфекции. Поэтому Краснодарский край одним из первых регионов ввел строгие ограничительные мероприятия.

Сейчас, как никогда, популярны и очень важны данные статистики, цифры, факты.

Евгений Филиппов: Согласен. Проведено более 16 тысяч лабораторных исследований на выявление коронавирусной инфекции. Свыше 60 оказались положительными и подтверждены новосибирским научным центром "Вектор". По 44 лабораторным исследованиям получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии. Всего в медицинские учреждения края с конца января обратились более 600 человек с подозрением на COVID-19. В стационарах более 250 человек. По месту жительства под медицинским наблюдением врачей поликлиник более пяти тысяч человек. Пятнадцать пациентов выписано с выздоровлением. В том числе одна женщина, находившаяся на Кубани транзитом, вылечилась в Москве. К сожалению, от осложнений один пациент умер.

Сейчас инфекционные больницы края - их у нас пять - перешли на прием больных с подозрением на COVID.

Коек хватает?

Евгений Филиппов: Коек достаточно для имеющегося потока пациентов. Но минздрав каждый день занимается вопросами межведомственного взаимодействия по междисциплинарным специальностям. Утвержден дополнительный перечень медицинских организаций, которые в случае необходимости будут развернуты. Они оснащаются дополнительным медицинским оборудованием.

Сейчас на лечении в Сочи находятся 12 человек с подтвержденным COVID-19, 3 человека с подозрением на эту инфекцию. 5 человек выписаны с выздоровлением. А всего через сочинский госпиталь прошло 69 человек. Тяжелых пневмоний, требующих ИВЛ, у больных пока не зарегистрировано. У трех пациентов диагностирована пневмония как осложнение коронавирусной инфекции. Но обошлось без дыхательной недостаточности.

Сочинская инфекционная больница принимает пациентов только с подозрением или подтвержденным COVID-19. Развернуто необходимое количество коек. Весь медицинский персонал города Сочи, а его больше 6 тысяч человек, подготовлен к принятию пациентов с коронавирусной инфекцией.

Точных прогнозов, наверное, пока давать нельзя. Многие специалисты считают, что мы сейчас вступаем в активную фазу распространения вируса.

Евгений Филиппов: И главная наша цель - остановить его быстрое массовое движение. Потому просим всех перейти на режим самоизоляции. Иначе не сократить темпы распространения инфекции. Тем более что очевидно: заболевают все, включая детей. Осложнения развиваются в течение нескольких часов. И основная мера профилактики - отсутствие контактов с людьми. Ведь мы не знаем, где они были и с кем общались.

И потому доверяйте только себе?

Евгений Филиппов: Пока так. Так сохраните жизнь себе и своим близким. Призыв: "Оставайтесь дома!" актуальности не утратил.

Однако не у всех есть такая возможность. Жизнь продолжается. И медики в этой войне без выстрелов принимают главный удар на себя.

Евгений Филиппов: Краснодарская краевая больница с 1 апреля развернула госпиталь на базе инфекционной больницы. Теперь он будет работать как Covid-госпиталь. Открыли общежитие на 150 мест, приобрели для врачей необходимые средства защиты. Планируется закупить 35 аппаратов ИВЛ.

Колоссальная нагрузка легла и на службу "скорой помощи". Сейчас, как мы говорим, любой вызов с подозрением. И мы должны действовать предельно внимательно и слаженно. Средства защиты на всех станциях скорой имеются. Мы начали готовиться к этой ситуации еще тогда, когда случилась вспышка в Китае.

Из громкоговорителей машин "скорой помощи" доносятся слова благодарности медиков жителям Кубани. Это, так сказать, к вопросу об эмоциях во время эпидемии...

Евгений Филиппов: Мы, медики, таким образом говорим "спасибо" за то, что люди в этот непростой для всех период остаются дома и соблюдают карантин. Медики включают оповещения в машинах "скорой", не отвлекаясь от своей основной работы: когда едут на вызов или возвращаются на подстанцию. Сегодня при вызове по любому поводу - ОРЗ это или сломанная нога - наши диспетчеры обязательно собирают анамнез на предмет того, был ли человек в последние две недели за границей, контактировал с кем-то, кто оттуда недавно вернулся, имеются ли у него симптомы ОРЗ. Это нужно для того, чтобы защитить бригады "скорой" от возможного случайного контакта с инфицированным коронавирусом больным.

Мы, медики, говорим "спасибо" за то, что люди в этот непростой для всех период остаются дома и соблюдают карантин

Поначалу казалось, что коронавирус - удел пожилых. Потом стало очевидным, что среди пострадавших немало людей молодых и даже детей. Довелось быть в детской краевой клинической больнице. Без преувеличения, клиника высочайшего уровня во всех отношениях. Там современные условия и для пациентов, и для работы персонала. И расположена больница на великолепной территории.

Евгений Филиппов: Пока там нет детей с подозрениями на коронавирусную инфекцию. При появлении симптоматики, схожей с новой коронавирусной инфекцией, ребенок переводится бригадой "скорой" в специализированную клиническую детскую инфекционную больницу. Но краевая детская готова к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Ресурсов для этого достаточно. И при необходимости весь штат сотрудников готов к оказанию помощи детям с коронавирусной инфекцией.

А в краевой специализированной детской инфекционной больнице под наблюдением находятся несколько детей. За их состоянием, за ходом их лечения круглосуточный контроль. Им назначена необходимая терапия. Тут, как, впрочем, всегда в лечении, необходим индивидуальный подход. Все случаи разные. Например, есть такие, когда дети заразились от родителей, прибывших из-за границы.

Сейчас лежит ребенок, который был привезен из Геленджика. Он был госпитализирован после обследования и взятия анализов - положительный результат на коронавирусную инфекцию. На фоне заболевания у него начались осложнения, пневмония. Ему оказывается необходимая помощь. Проявление болезни происходит не сразу, как и в случае с этим мальчиком! После его контакта с инфицированным прошло 10 дней. Хорошо, что его поместили под наблюдение. Если бы не это, то лечение начали бы гораздо позже. И... комментарии тут неуместны.

А поощрение медикам было бы очень уместно...

Евгений Филиппов: И оно есть. Администрация Краснодарского края приняла решение: с первого апреля медицинские работники, оказывающие специализированную медицинскую помощь больным в стационарах, получат следующие выплаты: надбавка в месяц составит - 50 тысяч рублей для врачей, 25 тысяч для среднего медперсонала и 15 тысяч для младшего. Доплаты получат врачи, фельдшеры "скорой помощи", медицинский персонал, оказывающий первичную медико-санитарную помощь больным коронавирусом.

Почти как анекдот. Но очень горький. Звонит коллега. Голос срывается от волнения. Его 60-летнего отца с температурой под сорок "скорая" отвезла... в роддом. Перепрофилированный. Такое сейчас сплошь и рядом. Вирус диктует. Но... хронические заболевания не уходят. Более того, нередко их течение становится более тяжелым. Откладывать лечение нельзя. Невольно возникает опасение: перепрофилирование не уподобится оптимизации службы здоровья, плоды которой до сих пор заявляют о себе не лучшим образом. Кубань - именитая территория не просто отдыха, а отдыха с целой программой лечения многих заболеваний. Слава Кубани и НИИ Краевая клиническая больница N 1, которой много лет руководит выдающийся врач - Герой труда России академик Владимир Порханов. Здесь мировой уровень оказания самой современной, самой высокотехнологичной медицинской помощи. Это место спасения пациентов не только Кубани. Сейчас Краевая принимает плановых пациентов? Госпитализирует тех, кто нуждается в поддерживающем стационарном лечении?

Евгений Филиппов: Ситуация сложная. Вирус действительно диктует. Больница принимает онкологических, кардиологических пациентов, тех, кому требуется проведение эндопротезирования суставов. Обязательное условие: наличие отрицательного теста на коронавирус. Но мы обязаны жить не только сегодняшним днем. Очень важно сохранить службу здоровья в полном объеме и даже в ситуации карантина ориентироваться на помощь не только страдающим от инфекционного заболевания.