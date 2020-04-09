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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вызов принят

Пандемия не повлияла на лечение плановых пациентов
Текст: Ирина Краснопольская, Тимур Алиев, Елена Мелихова
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8132)
Вирус диктует свои правила. И мы продолжаем рассказывать, как в этих сложнейших условиях трудятся те, от кого прежде всего зависит наше здоровье, наша жизнь. Слово - докторам.
И в Москве, и в регионах медики противостоят вирусу. Фото: Сергей Куксин/РГ И в Москве, и в регионах медики противостоят вирусу. Фото: Сергей Куксин/РГ
И в Москве, и в регионах медики противостоят вирусу. Фото: Сергей Куксин/РГ

Елена Петряйкина, главный врач Московской детской Морозовской больницы, доктор медицинских наук, профессор:

- Наша больница - из старейших детских больниц России. Почти 120 лет она ни днем ни ночью не прекращает работу. И в сегодняшней сложной эпидемиологической обстановке продолжает функционировать в скоропомощном режиме: 24 часа семь дней в неделю. Работают все диагностические и лабораторные службы.

В Москве завершено переоборудование больниц для пациентов с коронавирусом

Приемное отделение, оснащенное изоляционно-смотровыми боксами, позволяет при поступлении пациентов, имеющих признаки ОРВИ или повышенную температуру, размещать их отдельно от пациентов, не имеющих таких симптомов. В стационаре круглосуточно дежурит бригада педиатров, неонатологов, неврологов, нейрохирургов, реаниматологов-анестезиологов, хирургов, травматологов-ортопедов, офтальмологов, гематологов, детских онкологов, эндокринологов, оториноларингологов, челюстно-лицевых хирургов. Развернуты дополнительные реанимационные койки для пациентов с осложненным течением заболеваний на фоне коронавирусной инфекции.

До 90 процентов детей-инвалидов, страдающих различными хроническими, онкологическими, онкогематологическими, орфанными и другими редкими заболеваниями, продолжают наблюдаться и получать полную амбулаторную и стационарную помощь. Работают тринадцать городских центров детской ревматологии, эндокринологии, инсульта, онкологии, орфанных заболеваний. И каждый день к нам обращаются десятки детей с хроническими болезнями, в том числе для проведения циклического лечения, которое нельзя прервать.

Не прекращает свою работу и единственный в России Центр детского инсульта, куда поступают дети и подростки с цереброваскулярными патологиями не только из Москвы, но и со всей России. Они нуждаются в экстренной помощи.

Очень важно в этой, можно сказать, экстремальной ситуации сохранить возможность лечения плановых пациентов, помощь которым нельзя откладывать.

Хаджимурад Малаев, главный врач городской клинической больницы N 1 Махачкалы:

- Наша больница сейчас полностью меняет профиль - становится резервом под инфекционный госпиталь для больных с диагнозом COVID-19. Тех, кто на плановом лечении, переводим в другие клиники. Мы станем инфекционным госпиталем на тысячу мест. Пока, на первом этапе, все готово для приема 250 больных коронавирусом. Подготовлено 210 врачей, 350 медсестер и 220 санитарок. На втором этапе, при необходимости, персонал будет усилен специалистами других медучреждений.

Фото: Пресс-служба городской клинической больницы №1 Махачкалы
В Махачкале больницу переоборудовали под госпиталь для больных COVID-19

Минздрав республики обеспечит больницу необходимым оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких. Регион получил 402 миллиона рублей на дополнительное оснащение коечного фонда медучреждений, предназначенных для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Планируется приобрести 170 аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, защитные медицинские костюмы, бронхоскопы.

Альберт Пирумян, главный врач городской больницы N 6 Ростова-на-Дону:

- У нас 220 коек. Потребности в их увеличении пока нет: к счастью, хватает имеющихся, и свободные места есть. Но к 24 апреля мы планируем развернуть госпиталь на 280 мест, увеличив возможную вместимость на 60 больных. У нас большая площадь, достраивать ничего не придется - дополнительные койки поставим в кабинетах, которые в данный момент не используются. Например, в массажном.

Сейчас мы проводим плановые мероприятия, утвержденные городским управлением здравоохранения. Пока количество госпитализаций стандартное. По "скорой" принимаем больных терапевтического профиля.

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