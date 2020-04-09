Как ростовский фитнес-тренер помогает "не чахнуть" на самоизоляции

Новости

Первый блок БелАЭС взят под охрану республиканским МВД 17:11
Видео: китаец проехал по надземному переходу, чтобы не делать крюк по шоссе 17:11
Исполнилось 10 лет с момента запуска "ледяного" спутника CryoSat-2 17:09
В Севастополе утвердили региональные премии медикам 16:55
В Ярославле на карантин по COVID-19 закрыли отделение больницы 16:53
По легендам коренных народов Севера снимут мини-сериал 16:51
Жителя Вологодской области будут судить за убийство малолетней дочери 16:50
Видео: дочери Миллы Йовович и Пола Андерсона спели "Антошку" по-русски 16:45
Минобороны нарастило число военных строителей новых медцентров 16:41
В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и племянников 16:38
В Петербурге два человека умерли от коронавирусной инфекции 16:34
На Урале семья с тремя детьми спряталась от коронавируса в лесу 16:34
Песков заявил о помощи России Беларуси 16:28
На Амазонке найдены "искусственные острова" возрастом 10000 лет 16:24
В Саратове СК проверит фейк о массовых заражениях медработников 16:21
Мастерская "Сенеж" запустит новый онлайн-проект "Полный вперед" 16:19
Газетная индустрия в США из-за отсутствия рекламы оказалась на грани краха 16:17
Видео: В Краснодаре оперная певица выступила с концертом на балконе 16:09
В храме Рамзеса II в Абидосе обнаружены тайники 16:09
Под Самарой четыре человека пострадали на нефтехимическом заводе 16:03
Суд арестовал уличенных в мошенничестве топ-менеджеров "Крымэнерго" 16:03
Минтранс опроверг приостановку вывозных рейсов в российские регионы 16:00
Что полезного можно сделать с машиной во время самоизоляции 16:00
На Кубани умерли две женщины с коронавирусом 15:58
ФАС предложила заморозить индексацию тарифов на газ для населения 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
09.04.2020 16:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как ростовский фитнес-тренер помогает "не чахнуть" на самоизоляции

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Ростовский тренер по фитнесу и специалист по здоровому питанию проводит бесплатные спортивные тренировки в соцсетях. Во время занятий к эфиру "Кати Бонд", как ее называют интернет-пользователи, подключается до ста человек, и их число с каждым разом растет.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

"Спасибо за такой настрой, ты спасаешь нас от тоски. Тренировка удалась, выносите", - десятки подобных сообщений от участников онлайн-тренировок можно прочитать в отзывах в профиле Екатерины Бондаренко в Instagram. Профессиональный фитнес-тренер проводит почти часовые тренировки для своих подписчиков три раза в неделю. Причем, это не просто выполнение физических упражнений, Катя психологически настраивает участников на оптимизм, призывая их не чахнуть, сидя дома на карантине.

Фото: iStock
Заводы продолжают работать и платить зарплату

Для занятий не нужны тренажеры или специальные спортивные снаряды.

- Вам понадобятся кроссовки, коврик или плед, а можно просто стащить одеяло на пол с кровати, стул и хорошее настроение, - начинает очередной онлайн-урок тренер.

Вместо гантелей предлагается использовать пластиковые бутылки с водой или песком. Никакой особой спортивной подготовки не требуется. Занятия рассчитаны на бывших (до режима самоизоляции) завсегдатаев фитнес-клубов и тренажерных залов, и на новичков.

Екатерина заботится о безопасности участников тренировки, предупреждает тех, у кого, к примеру, больные колени, какие упражнения делать, а какие лучше пропустить, чтобы себе не навредить.

- Используем собственный вес, руки и ноги и все. Я ведь не вижу, как вы делаете упражнения, поэтому стараюсь не допустить каких-то возможных негативных вещей, - объясняет она.

Также "Катя Бонд" дает советы своим подписчикам по здоровому питанию.

- Рекомендую завтракать за 30-40 минут до занятия, а лучше за полтора часа. Кто не успел, можете откусить перед тренировкой банан, хватит, чтобы разогреться, - звучит с экрана моего мобильного телефона.

Фото: iStock
Спорт в самоизоляции: Где в России найти самые дешевые тренажеры

Кроме проведения онлайн-тренировок, ростовский фитнес-тренер отправляет подписчикам здоровое меню на неделю. Девушка признается, что все это для нее в удовольствие. Как и участники онлайн-занятий, она и сама получает мощный эмоциональный заряд бодрости. Ведь она тоже сейчас вынуждена сидеть дома. Перед эпидемией коронавируса ростовчанка планировала выйти из декретного отпуска на работу, арендовать спортивный зал и давать уроки по фитнесу. Но не успела. И сейчас онлайн-тренировки для нее самой стали отдушиной. "Заниматься спортом дома теперь особенно важно", - считает Бондаренко.

- Одна женщина пишет в соцсетях: "отстаньте - дайте пережить это время спокойно", не понимая, что именно так, с помощью занятий и положительных эмоций его и можно пережить. Во время такой физической нагрузки выбрасываются эндорфины - позанимались и полны сил, а не депрессивного бессилия.

Цель "Кати Бонд" - подключить к занятиям как можно больше людей, которые заперты сейчас в четырех стенах.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Минтранс опроверг приостановку вывозных рейсов в российские регионы
Названа причина взрыва в центре Москвы
Кремль не отзывал приглашения лидерам на Парад Победы
За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах
Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке регистрации безработных
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ