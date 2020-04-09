Как ростовский фитнес-тренер помогает "не чахнуть" на самоизоляции

Ростовский тренер по фитнесу и специалист по здоровому питанию проводит бесплатные спортивные тренировки в соцсетях. Во время занятий к эфиру "Кати Бонд", как ее называют интернет-пользователи, подключается до ста человек, и их число с каждым разом растет.

"Спасибо за такой настрой, ты спасаешь нас от тоски. Тренировка удалась, выносите", - десятки подобных сообщений от участников онлайн-тренировок можно прочитать в отзывах в профиле Екатерины Бондаренко в Instagram. Профессиональный фитнес-тренер проводит почти часовые тренировки для своих подписчиков три раза в неделю. Причем, это не просто выполнение физических упражнений, Катя психологически настраивает участников на оптимизм, призывая их не чахнуть, сидя дома на карантине.

Для занятий не нужны тренажеры или специальные спортивные снаряды.

- Вам понадобятся кроссовки, коврик или плед, а можно просто стащить одеяло на пол с кровати, стул и хорошее настроение, - начинает очередной онлайн-урок тренер.

Вместо гантелей предлагается использовать пластиковые бутылки с водой или песком. Никакой особой спортивной подготовки не требуется. Занятия рассчитаны на бывших (до режима самоизоляции) завсегдатаев фитнес-клубов и тренажерных залов, и на новичков.

Екатерина заботится о безопасности участников тренировки, предупреждает тех, у кого, к примеру, больные колени, какие упражнения делать, а какие лучше пропустить, чтобы себе не навредить.

- Используем собственный вес, руки и ноги и все. Я ведь не вижу, как вы делаете упражнения, поэтому стараюсь не допустить каких-то возможных негативных вещей, - объясняет она.

Также "Катя Бонд" дает советы своим подписчикам по здоровому питанию.

- Рекомендую завтракать за 30-40 минут до занятия, а лучше за полтора часа. Кто не успел, можете откусить перед тренировкой банан, хватит, чтобы разогреться, - звучит с экрана моего мобильного телефона.

Кроме проведения онлайн-тренировок, ростовский фитнес-тренер отправляет подписчикам здоровое меню на неделю. Девушка признается, что все это для нее в удовольствие. Как и участники онлайн-занятий, она и сама получает мощный эмоциональный заряд бодрости. Ведь она тоже сейчас вынуждена сидеть дома. Перед эпидемией коронавируса ростовчанка планировала выйти из декретного отпуска на работу, арендовать спортивный зал и давать уроки по фитнесу. Но не успела. И сейчас онлайн-тренировки для нее самой стали отдушиной. "Заниматься спортом дома теперь особенно важно", - считает Бондаренко.

- Одна женщина пишет в соцсетях: "отстаньте - дайте пережить это время спокойно", не понимая, что именно так, с помощью занятий и положительных эмоций его и можно пережить. Во время такой физической нагрузки выбрасываются эндорфины - позанимались и полны сил, а не депрессивного бессилия.

Цель "Кати Бонд" - подключить к занятиям как можно больше людей, которые заперты сейчас в четырех стенах.

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