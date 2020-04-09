Нашествие хамсы в крымском поселке сняли на видео

В Республике Крым в соцсетях растиражирована видеозапись с заполонившей лиман поселка Черноморское хамсой, которую по непонятной причине вынесло на берег.
Мелководье и каменистый берег буквально кишит живой мелкой рыбой, так что пройти по ней невозможно. Черноморцы не стали терять время даром и уже к вечеру разобрали дармовой улов. По словам очевидцев, на "сухую рыбалку" вышел чуть ли не весь поселок.
По одной из версий, хамсу на берег загнали дельфины, который очень любят охотиться в море за косяками мелкой жирной рыбешки.
- Дельфины так часто делают: загоняют косяк в бухту или порт, а потом - пир на весь мир. А рыбе деваться некуда, - делится наблюдениями Юлия Беганская.
Однако мнения крымчан по поводу использования выбросившейся рыбы разошлись: одни пользователи соцсетей советуют засолить деликатесную хамсу впрок, а другие - не употреблять в пищу этот неожиданный дар природы, поскольку хамса может быть поражена какой-либо инфекцией.
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❗😱 ПОЛНЫЙ ХАМСЕЦ! ⠀ На днях посёлок Черноморское взбудоражила новость - к берегу лимана прибило огромное количество хамсы! ⠀ Черноморцы не растерялись и к вечеру вся рыба была выловлена ⠀ Основной версией считается, что хамсу загнали сюда дельфины ⠀ А может быть повлиял карантин? 🙈 А как думаете вы, в чем причина этого явления? ⠀ Кстати, пробовали хамсу? Как она вам на вкус? ⠀ Ещё больше видео с этого происшествия смотрите у меня в сториз ☝️ ____ Ставьте хэштег #морекрыма под своими фотографиями Крыма и моря ⠀ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Индивидуальные экскурсионные фототуры по Крыму 🚗📸❤️ @fototravel_crimea ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖