Нашествие хамсы в крымском поселке сняли на видео

В Республике Крым в соцсетях растиражирована видеозапись с заполонившей лиман поселка Черноморское хамсой, которую по непонятной причине вынесло на берег.

Мелководье и каменистый берег буквально кишит живой мелкой рыбой, так что пройти по ней невозможно. Черноморцы не стали терять время даром и уже к вечеру разобрали дармовой улов. По словам очевидцев, на "сухую рыбалку" вышел чуть ли не весь поселок.

По одной из версий, хамсу на берег загнали дельфины, который очень любят охотиться в море за косяками мелкой жирной рыбешки.

- Дельфины так часто делают: загоняют косяк в бухту или порт, а потом - пир на весь мир. А рыбе деваться некуда, - делится наблюдениями Юлия Беганская.

Однако мнения крымчан по поводу использования выбросившейся рыбы разошлись: одни пользователи соцсетей советуют засолить деликатесную хамсу впрок, а другие - не употреблять в пищу этот неожиданный дар природы, поскольку хамса может быть поражена какой-либо инфекцией.