Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.04.2020,  
11:42
Текст:  Николай Грищенко

Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году

Фото: ТАНТК имени Бериева Фото: ТАНТК имени Бериева
Фото: ТАНТК имени Бериева
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Су-57 назвали угрозой господству ВВС США

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления нового поколения А-100 "Премьер" начнут поступать в ВКС России в 2024 году. "Летающий радар" позволит эффективно наводить истребители и ударную авиацию на воздушные, наземные и морские цели.

В данный момент новый самолет ДРЛО, как сообщают РИА Новости, проходит испытания в соответствии с графиком.

Отметим, что "летающий радар" А-100 создан на базе Ил-76МД-90А. На самолете установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование. Оно позволяет быстро наращивать радиолокационное поле на заданном направлении.

Большинство характеристик А-100 засекречены, но эксперты утверждают: "Премьер" значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе американский самолет ДРЛО Е-3.

Напомним, что первый испытательный полет А-100 совершил в ноябре 2017 года. Самолет пилотировал экипаж Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. В ходе полета поведение самолета на всех режимах было оценено как нормальное.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Alex Beltyukov - RuSpotters Team / wikimedia.org
Престижный истребитель: за что ценили МиГ-25 08.04.2020
"Бумеранг" получит новый корпус с усиленной защитой 06.04.2020
Некоторые особенности секретного бомбардировщика B-21 раскрыли в США 02.04.2020
ВКС России
Фото: Sirpa Marine/Wikimedia.org
COVID-19 обнаружен на французском авианосце в Атлантике 08.04.2020
Ладошки потеют: Герой России раскрыл особенности работы Су-34 02.04.2020
Масштабные маневры ВКС России показали на видео 02.04.2020
гособоронзаказ
РВСН оснащают современными противодиверсионными машинами 03.04.2020
Начались поставки в войска танков Т-90М "Прорыв" 03.04.2020