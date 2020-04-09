Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления нового поколения А-100 "Премьер" начнут поступать в ВКС России в 2024 году. "Летающий радар" позволит эффективно наводить истребители и ударную авиацию на воздушные, наземные и морские цели.

В данный момент новый самолет ДРЛО, как сообщают РИА Новости, проходит испытания в соответствии с графиком.

Отметим, что "летающий радар" А-100 создан на базе Ил-76МД-90А. На самолете установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование. Оно позволяет быстро наращивать радиолокационное поле на заданном направлении.

Большинство характеристик А-100 засекречены, но эксперты утверждают: "Премьер" значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе американский самолет ДРЛО Е-3.

Напомним, что первый испытательный полет А-100 совершил в ноябре 2017 года. Самолет пилотировал экипаж Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. В ходе полета поведение самолета на всех режимах было оценено как нормальное.