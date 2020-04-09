СК возбудил дело о массовых убийствах эсэсовцами в Ростовской области

Следственный комитет РФ после изучения архивов Великой Отечественной войны принял решение о возбуждении уголовного дела о массовых убийствах. Заниматься новым делом будет Главное следственное управление СКР. И речь идет о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Ростовской области. Уголовная статья редкая и суровая - 357 Уголовного кодекса РФ. В ней говорится о геноциде. Срока давности она не имеет.

Вот что заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

- Установлено, что 11 и 12 августа 1942 года военнослужащие Зондеркоманды СС-10а, полиции безопасности и СД под предлогом переселения мирного населения еврейской национальности и партийного актива КПСС вывезли в район поселка Змиёвская Балка Ростовской области не менее 27 тысяч человек, которые впоследствии были расстреляны.

Представитель следственного ведомства рассказывает, что во время оккупации города Шахты Ростовской области военнослужащие полиции безопасности и СД регулярно производили многочисленные аресты советских граждан. В том числе горняков и членов их семей, которых вывозили в район шахты имени Красина, где осуществляли их массовые расстрелы. Тела сбрасывали в ствол шахты. Таким образом, за время оккупации города Шахты было убито не менее 3 500 человек из числа мирного населения.

Из архивных источников следствием также получена информация о том, что на территории Грузиновского сельсовета Морозовского района Ростовской области не позднее 14 февраля 1943 года военнослужащие оккупационных войск нацистской Германии, в том числе полиции безопасности и СД, убили не менее 427 мирных жителей и 72 пионеров.

Петренко утверждает, что в Следственном комитете и в дальнейшем будет продолжена работа, направленная на фиксацию и расследование преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны в отношении мирного советского населения.