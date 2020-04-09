В Адыгее рассказали о поддержке малоимущих, медработников и бизнеса

Президент страны, как уже сообщалось, провел накануне видеоселекторное совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России. Владимир Путин объявил о новых мерах социальной поддержки граждан, поручил подготовить программу дополнительной помощи бизнесу и вновь обратился к россиянам. В совещании принял участие и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

В его ходе обсуждались также региональные аспекты, защита здоровья и безопасность людей, обеспечение устойчивости экономики, сохранение занятости и доходов граждан.

По итогам совещания Мурат Кумпилов отметил, что первоочередная и главная задача, которую обозначил президент, - готовность бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе. Как отметил глава государства, "для этого нужно действовать быстро, собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днем и каждым рублем", чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно. На каждый регион возложена ответственность за выполнение этой задачи, которая должна переломить ситуацию с распространением коронавируса.

Именно для упреждения развития негативной эпидемиологической обстановки и скорейшей стабилизации ситуации в Адыгее усилили ограничительные меры. Особое внимание также уделено наращиванию мощностей медучреждений. Принимаются опережающие меры профилактики распространения коронавируса.

В республике также ведется работа по организации поддержки медработников. В настоящее время установлена величина стимулирующей выплаты специалистам, которые самоотверженно трудятся на переднем крае борьбы с распространением инфекции. Глава Адыгеи подчеркнул, что регион готов реализовать новые меры поддержки медработников, о которых говорил президент на совещании. Это касается повышенных страховых гарантий за счет федерального бюджета.

"Сегодня по всей стране и, конечно, в нашей республике действуют ограничительные меры. Хочу сказать спасибо гражданам, которые понимают важность самоизоляции и соблюдают ее. Благодаря комплексу принимаемых мер, в целом нам удается контролировать эпидситуацию. Одновременно на повестке дня - экономические вопросы, поддержка бизнеса, первоочередная помощь малоимущим. В дополнение к федеральным мерам поддержки мы сформировали региональные. Кроме того, приняты решения о снятии ряда ограничений для аграрного сектора, определенного торгового сегмента. От эффективности, продуманности и согласованности с федеральным центром наших действий во многом зависит то, как мы сможем выйти из пандемии и помочь людям в непростой жизненной ситуации", - отметил глава Адыгеи.