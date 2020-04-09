Новости

Минск прокомментировал решение ЕС о помощи для борьбы с коронавирусом 14:29
В Екатеринбурге женщина подкинула ребенка охраннику торгового центра 14:29
Нашествие хамсы в крымском поселке сняли на видео 14:28
В калининградском городе убрали скамейки из-за COVID-19 14:27
В Евпатории за взятку арестованы чиновники Службы стройнадзора 14:25
Группа Uma2rman даст благотворительный онлайн-концерт 14:24
Аэропорт Пулково перестанет быть круглосуточным 14:22
Ученые с помощью 3D-модели показали, как распространяется коронавирус в помещении 14:17
В Краснодаре мэр угостил пиццей журналистов 20 СМИ города 14:16
Десятка лучших кроссоверов России в первом квартале 2020 года 14:16
На Ямале врачей поселили в гостиницу, чтобы они не заражали близких 14:14
Суд на месяц перенес рассмотрение дела историка Соколова из-за COVID-19 14:07
В центре Москвы прогремел взрыв 14:04
Балтийский флот подготовился к борьбе с вирусами 14:00
Звезды шоубизнеса поддержали петербургских врачей флешмобом #ВыГерои 13:59
Лукашенко рассказали о вкладе МЧС в борьбу с пожарами и коронавирусом 13:58
В Москве после зимней спячки начали выползать змеи 13:55
Минздрав перечислил основные симптомы COVID-19 13:53
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев 13:50
В Кремле напомнили о праве самозанятых на пособие по безработице 13:48
Галкин запустил в Instagram "сериал" про советских сатириков 13:47
Мигранты в Германии начали шить маски для дома престарелых 13:47
В Кремле напомнили позицию Москвы в преддверии саммита ОПЕК-плюс 13:45
Эрмитаж показал, как живут в самоизоляции музейные коты 13:44
Число жертв коронавируса в Испании превысило 15 тысяч человек 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
09.04.2020 14:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Евпатории за взятку арестованы чиновники Службы стройнадзора

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю в рамках уголовного дела предъявило обвинение в получении крупной взятки сотрудникам Службы государственного строительного надзора РК. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым
Менеджеров "Крымэнерго" задержали по подозрению в мошенничестве

Чиновники обвиняются в получении взятки за общее покровительство по службе в пользу взяткодателя в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пункты "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ). Следователи установили, что завотделом и главный консультант отдела договорились получить взятку от представителя одной из фирм за незаконные действия и покровительство при строительном надзоре жилого комплекса "Евпатория".

- Специалисты службы потребовали передавать им за это не менее 240 тысяч рублей каждые полгода на протяжении пяти лет, пока строится объект, - рассказали в управлении. - Для перечисления средств они предоставили расчетный счет, открытый в банке на подконтрольную им фирму.

Общая сумма взятки должна была составить 2,4 миллиона рублей. Полиция задержала сотрудников Госстройнадзора после перечисления первого транша. По ходатайству следствия суд поместил обвиняемых под стражу.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Правительство МВД Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В центре Москвы прогремел взрыв
Кремль не отзывал приглашения лидерам на Парад Победы
Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке регистрации безработных
Минздрав перечислил основные симптомы COVID-19
Россия готова обсуждать сокращение добычи нефти
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе