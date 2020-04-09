В Евпатории за взятку арестованы чиновники Службы стройнадзора

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю в рамках уголовного дела предъявило обвинение в получении крупной взятки сотрудникам Службы государственного строительного надзора РК. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Чиновники обвиняются в получении взятки за общее покровительство по службе в пользу взяткодателя в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пункты "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ). Следователи установили, что завотделом и главный консультант отдела договорились получить взятку от представителя одной из фирм за незаконные действия и покровительство при строительном надзоре жилого комплекса "Евпатория".

- Специалисты службы потребовали передавать им за это не менее 240 тысяч рублей каждые полгода на протяжении пяти лет, пока строится объект, - рассказали в управлении. - Для перечисления средств они предоставили расчетный счет, открытый в банке на подконтрольную им фирму.

Общая сумма взятки должна была составить 2,4 миллиона рублей. Полиция задержала сотрудников Госстройнадзора после перечисления первого транша. По ходатайству следствия суд поместил обвиняемых под стражу.