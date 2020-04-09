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09.04.2020 15:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму вернувшимся из Греции морякам не дают сойти на берег

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Прибывшая из Греции яхта "Варвара" уже неделю стоит на рейде у берегов Крыма. Моряки убеждены, что им не требуется двухнедельная изоляция, а управление Роспотребнадзора требует для капитана и его помощника согласиться на обсервацию. Экипаж считает таковой двухнедельную изоляцию в открытом море и сообщает о хорошем самочувствии.
Николай Новак и Николай Шкурин. Фото: Страница Николая Новака в Facebook Николай Новак и Николай Шкурин. Фото: Страница Николая Новака в Facebook
Николай Новак и Николай Шкурин. Фото: Страница Николая Новака в Facebook

В Грецию крымчане прибыли для участия в международной регате, но из-за распространения коронавируса ее отменили. Обратно из порта Афины яхта вышла 17 марта.

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На следующий день главный санитарный врач России Анна Попова приняла постановление "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19". Вернувшиеся в родную гавань капитан "Варвары" Николай Шкурин и его старший помощник Николай Новак первого апреля прошли санитарно-карантинный контроль в порту Ялты, и по рекомендации санитарного врача самоизолировались на яхте. После этого 4 апреля судно прибыло на рейд поселка Орджоникидзе под Феодосией. На следующий день руководитель управления Роспотребнадзора по РК Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавируса заявила, что, поскольку моряки приплыли из Греции, "по протоколу они должны быть под меднаблюдением в условиях обсерватора".

Капитан судна счел требование обсервации экипажа необоснованным. Ведь главный санитарный врач РФ Анна Попова пояснила: требование изоляции на 14 дней для всех прибывающих в Россию не распространяется на экипажи морских судов: их членам достаточно использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать правила личной гигиены. К тому же, члены экипажа во внешнем медобслуживании не нуждаются, а сам капитан яхты по кодексу торгового мореплавания имеет право выполнять функцию медработника, а его помощник имеет медицинское удостоверение Красного Креста.

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- Мы не против проведения противоэпидемических мероприятий, но исключительно в рамках закона, без самоуправства Роспотребнадзора, - заявил капитан в видеообращении, размещенном в интернете. - Позиция регионального управления Роспотребнадзора, который угрожает задержанием экипажа полицией в случае швартовки яхты и вне всяких законных оснований угрожает помещением в обсерватор, вызывает искреннее удивление и непонимание.

Старпом Николай Новак отметил, что с 17 марта, когда судно покинуло порт Афины, ни у него, ни у капитана не было симптомов ОРВИ.

- Температура в норме: 36,6 градуса, - уточнил он. - У нас есть средства индивидуальной защиты, включая маски, перчатки, очки.

Моряки рассчитывают на разумное разрешение вопроса: вынесение постановления санитарным врачом о помещении на самоизоляцию на судне либо в пустующей квартире капитана, что расположена в 500 метрах от порта поселка.

Примечательно, что капитан и старпом не входят в перечень лиц, что подлежат обязательной изоляции в условиях обсерватора - к таким, в частности, относятся те, кто прибыл в аэропорты Москвы, но проживает в других субъектах РФ, а также в аэропорты других субъектов РФ. В соответствии с пунктом 2.3 постановления главного государственного санитарного врача РФ "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", граждане, прибывшие на территорию РФ, обязаны на 14 дней со дня прибытия в Россию изолироваться в домашних условиях, то есть находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции. Моряки же с 17 марта, когда вышли из порта Афины, контактировали только с сотрудниками Ялтинского порта.

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Выходивший на связь с командой крымский общественник Александр Талипов поясняет, что власти Феодосии отказывают им в снабжении предметами первой необходимости. Только в четверг, 9 апреля, на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов поручил вице-премьеру РК Игорь Михайличенко оказать содействие в обеспечении экипажа "Варвары" продовольствием. На том же заседании руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК Наталья Пеньковская заявила, что без лабораторного обследования и получения отрицательных результатов члены экипажа "Варвары" "не могут покинуть режим изоляции".

Крымчанин Даниил Гаврилов должен был вместе со Шкуриным и Новаком отправиться в Грецию. Однако из-за внезапных обстоятельств от этих планов был вынужден отказаться. Ситуацию, в которой оказались коллеги, считает вопиющей.

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- Только после поднявшейся шумихи нам удалось через человека, у которого стоит яхта на причальной стене в районе завода "Гидроприбор", передать коллегам еду, - рассказал он "РГ". - Разумеется, никто с ними не контактировал. Продовольствие оставили на причальной стене, коллеги подошли на лодочке, что есть в комплекте на яхте, сняли крюком мешок с провизией и вернулись на судно. А сегодня у нашего волонтера арендатор марины аннулировал пропуск на причал. Я не понимаю, в чем проблема?! Коллеги согласны сдать необходимые анализы. И ничто не препятствует медикам прибыть на причал и взять у моряков необходимые пробы. Но, похоже, Роспотребнадзору легче судиться и в случае поддержки судом исковых требований вместе с судебными приставами "выковыривать" их из яхты.

Справка "РГ"

Модель парусно-моторной яхты "Варвара" ("Varvara") - "Hansa 470e". Длина - 14,2 метра, порт приписки - Санкт-Петербург, флаг судна - Россия.

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