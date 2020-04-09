Новости

Первый блок БелАЭС взят под охрану республиканским МВД 17:11
Видео: китаец проехал по надземному переходу, чтобы не делать крюк по шоссе 17:11
Исполнилось 10 лет с момента запуска "ледяного" спутника CryoSat-2 17:09
В Севастополе утвердили региональные премии медикам 16:55
В Ярославле на карантин по COVID-19 закрыли отделение больницы 16:53
По легендам коренных народов Севера снимут мини-сериал 16:51
Жителя Вологодской области будут судить за убийство малолетней дочери 16:50
Видео: дочери Миллы Йовович и Пола Андерсона спели "Антошку" по-русски 16:45
Минобороны нарастило число военных строителей новых медцентров 16:41
В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и племянников 16:38
В Петербурге два человека умерли от коронавирусной инфекции 16:34
На Урале семья с тремя детьми спряталась от коронавируса в лесу 16:34
Песков заявил о помощи России Беларуси 16:28
На Амазонке найдены "искусственные острова" возрастом 10000 лет 16:24
В Саратове СК проверит фейк о массовых заражениях медработников 16:21
Мастерская "Сенеж" запустит новый онлайн-проект "Полный вперед" 16:19
Газетная индустрия в США из-за отсутствия рекламы оказалась на грани краха 16:17
Видео: В Краснодаре оперная певица выступила с концертом на балконе 16:09
В храме Рамзеса II в Абидосе обнаружены тайники 16:09
Под Самарой четыре человека пострадали на нефтехимическом заводе 16:03
Суд арестовал уличенных в мошенничестве топ-менеджеров "Крымэнерго" 16:03
Минтранс опроверг приостановку вывозных рейсов в российские регионы 16:00
Что полезного можно сделать с машиной во время самоизоляции 16:00
На Кубани умерли две женщины с коронавирусом 15:58
ФАС предложила заморозить индексацию тарифов на газ для населения 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
09.04.2020 16:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Севастополе утвердили региональные премии медикам

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Правительство Севастополя выделило из резервного фонда 24 миллиона рублей на поддержку медицинских работников, которые продолжают работать в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщил директор городского департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Больницу Севастополя сделали обсерватором из-за случая коронавируса

15,4 миллиона рублей города пойдут на материальное стимулирование медиков. Премии выплатят 913 сотрудникам городских больниц №№1, 4, 5, 9, инфекционной больницы и скорой помощи.

По словам Шеховцова, в первичном звене врачи получат по 22 тысячи рублей, средний медперсонал и фельдшеры - 11 тысяч рублей, младший медперсонал - 5,5 тысячи рублей. В инфекционной больнице врачам выплатят по 27,5 тысячи рублей, медсестрам - по 13,8 тысячи рублей, младшему медперсоналу - по 8,3 тысячи.

В общей сложности поддержку получат 247 врачей, 452 медсестры и фельдшера, 214 человек из младшего медперсонала.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Путин поручил доплатить медикам за борьбу с коронавирусом

Еще 8 миллионов рублей предусмотрено на оплату проезда медиков в общественном транспорте. Медработникам выдадут Единые городские карты Севастополя с балансом 1530 рублей. Средства предназначены для оплаты проезда в общественном транспорте в течение 30 дней, из расчета три поездки в день.

- Это региональные меры поддержки, которые мы вводим помимо федеральных, которые озвучил президент РФ, - пояснил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. - В кратчайшие сроки направим средства врачам.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Минтранс опроверг приостановку вывозных рейсов в российские регионы
Названа причина взрыва в центре Москвы
Кремль не отзывал приглашения лидерам на Парад Победы
За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах
Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке регистрации безработных
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ