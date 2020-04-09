В Севастополе утвердили региональные премии медикам

Правительство Севастополя выделило из резервного фонда 24 миллиона рублей на поддержку медицинских работников, которые продолжают работать в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщил директор городского департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

15,4 миллиона рублей города пойдут на материальное стимулирование медиков. Премии выплатят 913 сотрудникам городских больниц №№1, 4, 5, 9, инфекционной больницы и скорой помощи.

По словам Шеховцова, в первичном звене врачи получат по 22 тысячи рублей, средний медперсонал и фельдшеры - 11 тысяч рублей, младший медперсонал - 5,5 тысячи рублей. В инфекционной больнице врачам выплатят по 27,5 тысячи рублей, медсестрам - по 13,8 тысячи рублей, младшему медперсоналу - по 8,3 тысячи.

В общей сложности поддержку получат 247 врачей, 452 медсестры и фельдшера, 214 человек из младшего медперсонала.

Еще 8 миллионов рублей предусмотрено на оплату проезда медиков в общественном транспорте. Медработникам выдадут Единые городские карты Севастополя с балансом 1530 рублей. Средства предназначены для оплаты проезда в общественном транспорте в течение 30 дней, из расчета три поездки в день.

- Это региональные меры поддержки, которые мы вводим помимо федеральных, которые озвучил президент РФ, - пояснил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. - В кратчайшие сроки направим средства врачам.

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