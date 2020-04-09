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09.04.2020 23:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Симферополе солисты музыкального театра дали концерт с балкона

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Симферополе солисты Государственного академического музыкального театра Республики Крым Евгений и Анастасия Печенкины устроили 40-минутный концерт на балконе жилого комплекса "Космополит", чтобы подбодрить и улучшить настроение находящихся в режиме самоизоляции крымчан.

Фото: instagram.com/neometria_krd
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Печенкины решили поддержать придуманный итальянцами мировой флешмоб с пением на балконах в условиях коронавируса. На лоджии актеры выставили музыкальные колонки. А дворовая площадка и окна сразу несколько новых многоквартирных домов превратилась в зрительный зал. Большинство жильцов, сознательно соблюдающих режим самоизоляции, смотрели и слушали выступление актеров из своих окон и балконов. Звучали советские и итальянские эстрадные песни и даже оперные арии. Кто-то снимал происходящее на смартфоны, а кто-то подпевал, подтанцовывал и аплодировал.

- Мои друзья живут в этом жилом комплексе, и они позвали меня на концерт, - расказывает автор видео Андрей Елецкий. - Я включил смартфон, когда Евгений пел зажигательную итальянскую песню. Весело, хорошо и душевно получилось, и отличные голоса у ребят. Здорово, что в Крыму люди не унывают и находят место для творчества даже в такой сложной ситуации.

Фото: Театр оперы и балета имени М. И. Глинки/youtube
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- Не даем скучать никому. Спасибо всем соседям по дому и из ближайших домов, а таких шесть, у которых балконы и окна выходят в один двор. Спасибо, что все оказались не равнодушны к ситуации в мире, дружно вышли на балконы, поддержали друг друга, - поделился впечатлениями от концерта Евгений Печенкин. - Вы большие молодцы, ну а мы как могли украсили минуты карантина 40-минутным концертом.

Как уточнил Евгений, за 40 минут они с супругой успели исполнить 10 своих любимых песен и надеются, что сегодняшний концерт - не последний в таком формате.

Евгений и Анастасия Печенкины - выпускники Южно-Уральского государственного института искусств имени П. И. Чайковского. Несколько лет назад они переехали в Симферополь на постоянное место жительства.

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