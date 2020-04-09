Челябинский губернатор самоизолировался из-за COVID-19 у пресс-секретаря

Челябинский губернатор Алексей Текслер объявил об уходе на самоизоляцию в своем рабочем кабинете из-за подтвержденного диагноза коронавируса у его пресс-секретаря. Об этом глава региона сообщил на брифинге в правительстве региона, который с начала недели проводится в режиме видеоконференцсвязи.

- Только что новосибирский "Вектор" подтвердил диагноз коронавируса у моего пресс-секретаря Сергея Зюся, в связи с этим я принимаю решение о самоизоляции в моем рабочем кабинете, - пояснил Алексей Текслер. - Отсюда я смогу продолжать работать, не создавая угрозы для окружающих.

О заболевании пресс-секретаря губернатор рассказал на брифинге во вторник и сообщил, что в числе других 24 человек, контактировавших с Сергеем он сдал тест на коронавирус. Результаты у всех оказались отрицательными. Но с учетом инкубационного периода анализы следует повторить позже.

А пока губернатор, по его признанию, полностью перешел на дистанционную работу, совещания проводит по видеоконференцсвязи. Он максимально ограничил свои контакты, в том числе и семьей, с которой теперь больше общаться по телефону и по Skype, чем вживую. А большую часть суток проводит на работе.

Решение о закрытии на карантин правительств региона пока не рассматривается. По словам Алексея Текслера, в этом нет необходимости, поскольку ситуация полностью контролируемая.

По последним данным, в регионе подтверждены 33 случая заражения коронавирусом. Еще семь условно положительных тестов ждут подтверждения в Новосибирске. За сутки в регионе проверили 1535 человек из группы риска. Всего на COVID-19 в Челябинской области обследованы уже более 15 тысяч человек.

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