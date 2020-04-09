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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Помешали конкуренции

В Зауралье планируют преобразовать или закрыть более ста унитарных предприятий
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 77(8131)
В Курганской области к 2025 году предстоит ликвидировать более ста государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУПов и МУПов).

Согласно новому закону теперь запрещено создавать новые унитарные предприятия, а действующие должны быть преобразованы в полноценные субъекты рынка. Исключения - естественные монополии и ГУПы в области обороны и безопасности. Кроме того, они сохранятся в сфере культуры и искусства, а также в районах Крайнего Севера, где являются единственными поставщиками коммунальных услуг. По мнению инициатора законопроекта (ФАС России), новые правила внесут прозрачность в деятельность таких организаций, повысят эффективность управления госимуществом. Чем меньше унитарных предприятий, тем лучше состояние экономики, считают в ведомстве. Для исполнения закона установлен переходный период - 5 лет.

Как рассказала "РГ" руководитель Курганского УФАС Татьяна Соболевская, в регионе законопроект поначалу встретили в штыки. На совещании в областной Думе представители власти доказывали, что ликвидация унитарных предприятий приведет к массовой потере рабочих мест.

Сейчас унитарные предприятия находятся в тепличных условиях: им и субсидии в первую очередь, и муниципальные задания, и информация от учредителя

- Переходный период для того и дан, чтобы ГУПы и МУПы реорганизовали, перевели в другую организационно-правовую форму, не потеряв рабочие места, - поясняет Татьяна Соболевская. - Сейчас они в тепличных условиях, получают преимущества: им и субсидии в первую очередь, и муниципальные задания, и информация от учредителя в приоритетном порядке. Между тем бюджетное финансирование и господдержка не спасают ГУПы и МУПы от банкротства. Не секрет, что через них нередко выводятся активы, в их деятельности часты финансовые нарушения. На конкурентных рынках унитарным предприятиям делать нечего.

Всего в Курганской области 82 муниципальных и около 30 государственных унитарных предприятий. Больше всего МУПов - семь - в областном центре. Пять из них работают в сфере ЖКХ, и эффективность многих под большим вопросом. Так, Шуховский полигон ТБО - постоянный участник споров в арбитражном суде, руководители там часто меняются. Один МУП выполняет функции управляющей компании, но деятельность его из-за долгов собственников жилья эффективной не назовешь. А ведь ЖКХ - отрасль конкурентная.

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В УФАС приводят и такой пример. Частная медицина - тоже конкурентный рынок. Однако, когда идет выбор компании для проведения анализов, лабораторных исследований, в закупках участвуют только бюджетные учреждения. Частники на торги не идут, хотя негосударственные лаборатории в Зауралье есть. В других регионах медицинский бизнес активно участвует в госзакупках.

Между тем, по мнению чиновников, существование МУПов порой обусловлено совсем не экономическими причинами - скорее социальными. Скажем, в Кургане есть такие старые дома, что брать их в управление бизнес просто не желает - остается только МУП. А в ряде сельских районов коммунальные сети обслуживает единственный МУП, других предприятий там просто нет. В таком случае, советуют в УФАС, местные власти должны обратиться в антимонопольный орган с просьбой дать заключение о состоянии конкуренции в муниципальном образовании: если там действительно некому больше работать, то МУП не ликвидируют.

Тем не менее, как отмечают в УФАС, именно муниципалитеты первыми поддержали ликвидацию МУПов. В администрации Кургана "РГ" сообщили, что вопросами их создания, реорганизации и ликвидации занимается департамент финансов и имущества: там сейчас составляют дорожную карту грядущих изменений.

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