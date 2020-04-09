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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

По шпалам Полярного круга

Продолжено обследование маршрута дороги, которая свяжет Ямал с Красноярским краем
Текст: Анатолий Меньшиков (ЯНАО)
Российская газета - Экономика УРФО № 77(8131)
Завершился очередной этап экспедиции Русского географического общества "Трансполярная магистраль", цель которой - тщательно изучить территорию строительства перспективной железной дороги от действующей станции Коротчаево на востоке ЯНАО до заполярных городов Красноярского края - Игарки и Норильска.
Исследовать сильно заболоченную местность лучше всего зимой, когда через топи можно проехать на вездеходах. Фото: Русское географическое общество Исследовать сильно заболоченную местность лучше всего зимой, когда через топи можно проехать на вездеходах. Фото: Русское географическое общество
Исследовать сильно заболоченную местность лучше всего зимой, когда через топи можно проехать на вездеходах. Фото: Русское географическое общество

Исследования стартовали на исходе зимы и осенью 2019-го, продолжились во второй половине марта 2020-го. Экспедиционный отряд прибыл в Новый Уренгой и сразу проследовал в Красноселькуп. Это небольшое районное село, основанное на месте стойбища Нярый Мач, что в переводе означает "заболоченный тундровый лес". В здешние топи с весны до осени, в бездорожье, лучше не соваться. А вот по глубокому снегу колонна вездеходов довольно уверенно продвигалась по заданному маршруту. В составе экспедиционной группы - сотрудники Российского центра освоения Арктики, Российского университета транспорта, военно-топографического управления Генштаба ВС РФ, экспедиционного центра Минобороны, Сибирского экспедиционного центра.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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Одна из ключевых задач команды - исследование состояния грунтов. Хотя их и называют вечномерзлыми, в нынешнем веке климат сильно влияет на их состояние: они "плывут", вспучиваются, образуют прогибы и провалы. Прокладка любой железной дороги в приполярных высотах диктует необходимость применения нестандартных технологических решений с учетом всевозможных факторов риска, в первую очередь повышения температуры. Для ее замеров в предыдущем году смонтированы почти два десятка постов геотермического мониторинга. Теперь их стало больше. Каждый представляет собой довольно глубокую, до семи метров, скважину с заложенным в ней автономным термометрическим датчиком. Показания приборов в комплексе с новейшей информацией о ландшафтных характеристиках местности, динамике природных изменений позволят рассчитать оптимальные маршруты.

Утвержденная в 1947-м долгосрочная схема развития транспортной сети предусматривала продолжение трансполярной дороги до Чукотки и даже выход на территорию США через паромную морскую переправу

Однако генеральное направление транспортной линии не изменилось. Оно определено давным-давно. Более того, в послевоенные годы одноколейку между Ямалом и нижним Енисеем чуть было не запустили силами 200 тысяч заключенных 501-й и 503-й строек ГУЛАГа. Протяженность магистрали от Салехарда до Игарки превышала 1000 километров. На западном участке (до Надыма), где было уложено полтора миллиона шпал, поезда уже ходили, следом готовились открыть восточный. Но после кончины Сталина все работы правительство страны немедля заморозило - на их продолжение уже не было ни людских, ни финансовых ресурсов. На остатки той полуготовой одноколейки участники нынешней экспедиции неоднократно наталкивались. Между прочим, утвержденная в 1947-м долгосрочная схема развития транспортной сети предусматривала продолжение трансполярной дороги до Чукотки и даже выход на территорию США через паромную морскую переправу.

Когда сегодня говорят о необходимости осуществления проекта середины прошлого столетия, это не совсем точная временная отсылка. Первые планы прокладки широтных дорог от Обдорска (Салехарда) появились еще в конце XIX - начале ХХ века. Один из них намеревался реализовать инженер-механик Евгений Кнорре, учредивший АО Полярно-Уральской железной дороги. Построить ветку протяженностью 440 верст, стоимостью 40 миллионов рублей и годовой провозоспособностью до 40 миллионов пудов он хотел посредством концессии. Царское правительство экономическое и техническое обоснование сочло убедительным, однако на стадии предоставления льгот дело застопорилось.

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Согласно документальным сведениям института "Ленгипротранс", оживить западный участок законсервированной ямало-красноярской дороги хотели в 1966-1970 годах, в чем были заинтересованы газодобытчики. Изыскания шли, но минтрансстрой и министерство путей сообщения сочли идею мингазпрома нерациональной. В 1973 году Госплан одобрил технико-экономическое обоснование строительства пути от Нового Уренгоя до Норильска, но в итоге дорога дошла только до ямальского города (со стороны Сургута). В 1981-м началась разработка технико-экономического обоснования восстановления участка Салехард - Надым, в следующем году она прекращена, зато проектировщики по заказу Норильского горно-металлургического комбината вновь стали обсчитывать вариант Уренгой - Норильск, а еще через год им опять сказали: "Не надо". В 1983-м Госплан решил: без строительства дороги до Норильска нецелесообразно тратиться на восстановление магистрали до Салехарда. В 1986-м первый состав двинулся по ведомственной, дошедшей до побережья Карского моря ветке Новый Уренгой - Ямбург (в 2015-м она закрыта). В 1989-м последовал отказ в финансировании линии от станции Коротчаево до Русского месторождения…

Рельсовая трасса на Енисей, очевидно, пройдет как раз через богатейшие залежи Русского. Когда будет дан старт, сейчас крайне сложно сказать. Планировался он, в соответствии с национальной стратегией развития железнодорожного транспорта, до конца следующего десятилетия. Эта дорога рассматривается в связке с западным, салехардским, направлением, реанимация которого, как известно, получила название Северного широтного хода. Пока проект последнего тоже завис.

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