Каникулы с 13 апреля

В Хабаровском крае сократили учебный год. Министерство образования и науки региона рекомендовало отправить на каникулы учеников 1-3-х классов. "В Хабаровске, например, младшеклассники уйдут отдыхать уже с 13 апреля", - сообщила заместитель мэра по социальным вопросам Елена Лагошина. По словам и.о. министра образования и науки края Виктории Хлебниковой, для учеников 4-6-х классов занятия продлятся еще неделю, в течение которой нужно организовать проведение всероссийских проверочных работ. После этого школьники будут аттестованы и с 20 апреля уйдут на каникулы. "Седьмые классы должны сдать восемь проверочных работ, поэтому они будут заниматься еще две недели. Для них каникулы начнутся 27-го числа. А учащиеся 8-11-х классов продолжат дистанционное обучение", - добавила Хлебникова. Для девятиклассников аттестация стартует 9 июня, они будут сдавать только два обязательных экзамена - по математике и по русскому языку. Испытания ЕГЭ начнутся 8 июня.

Пункты пропуска заработали

В четверг возобновлена работа трех пунктов пропуска через российско-китайскую границу в Приморском крае. Временная приостановка была вызвана тем, что китайская сторона не могла обеспечить централизованную проверку и карантин возросшего через них грузового потока. За несколько дней на приграничной территории КНР созданы зоны для приема и стоянки российских грузовых автомобилей. Их водителей разместили в гостиницах и, к слову, организовали проверку на наличие коронавируса. Впрочем, один из этих трех переходов - Пограничный - Суйфэньхэ, открывшись для грузового транспорта, тут же был закрыт для прохода людей. Нна селекторном совещании президента России с главами регионов губернатор Приморья Олег Кожемяко высказал опасение, что регион не справится с потоком транзитных пассажиров-иностранцев, и просит минтранс временно запретить их проезд через Владивосток. С 29 марта по 6 апреля через Приморье транзитом прошли 1947 граждан КНР, из которых у 85-ти по приезде в Поднебесную был обнаружен коронавирус. "Все они прибыли из Москвы, по восемь часов летели с нашими соотечетсвенниками", - отметил губернатор, добавив, что все прибывшие этими рейсами россияне отправлены в карантин по месту жительства.

По данным на 18.00 9 апреля в Приморском крае зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции.

Больницу закрыли на карантин

В Крыму Центральная городская больница Армянска по решению Роспотребнадзора на две недели превращена в обсерваторию вместе со всеми находившимися там пациентами и медперсоналом. Причиной изоляции стал положительный тест на коронавирус у одного из пациентов и двух его родственников. Ситуация возникла после того, как в больницу с гипертоническим кризом был госпитализирован местный житель. А он активно контактировал со своей сестрой, которая вернулась из Москвы и после сдачи анализов оказалась носителем коронавируса. "Первые тесты на коронавирус у пациентов и медработников дали отрицательные результаты, - рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. - Но несмотря на это, обсервация продлится 14 дней". Всего в Крыму и Севастополе, по последним данным, 31 случай COVID-19. По решению властей, всех граждан, прибывающих в Крым любыми видами транспорта, обяжут находиться в режиме самоизоляции. Кстати, с момента введения в Крыму режима повышенной готовности и ограничения передвижений на полуостров въехало свыше 8000 человек.

Обед от Супермена

В Якутске рестораны переключились на приготовление простых и недорогих блюд с доставкой на дом. Развозят еду по квартирам курьеры в костюмах супергероев. "Сейчас отовсюду льются потоки негативной, давящей информации. Мы решили добавить позитива, чтобы поднять горожанам настроение. Да и сами наши курьеры чувствуют себя героями, поэтому костюмы известных персонажей им к лицу", - рассказал "РГ" представитель ресторанного холдинга Гаврил Семенов. Курьеры признаются, что горожане, особенно молодежь, приходят в восторг, когда в двери стучатся Человек-паук или Супермен. С ними пытаются фотографироваться, но с этим строго: доставка бесконтактная. Развозят ребята отнюдь не изыски. Популярные рестораны перешли на приготовление комплексных обедов. Пекарня, где прежде готовили торты на заказ, перешла на выпечку булочек, ватрушек и прочего, что можно подавать к чаю каждый день. Еще одна особенность сегодняшнего дня - при формировании каждого заказа в комплект бесплатно вкладывают дезинфицирующие салфетки и многоразовые защитные маски.

Атом под контролем

На Ленинградской атомной станции (ЛАЭС) один из сотрудников сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. В связи с этим на станции вводятся усиленные меры безопасности, а часть сотрудников отправили в изоляцию, чтобы они могли выйти на работу в случае, если болезнь вдруг распространится. Как сообщил "РГ" руководитель управления информации и общественных связей ЛАЭС Андрей Альберти, сотрудник сам обратился в медпункт предприятия, врачам он пожаловался на симптомы ОРВИ. Мужчину отправили домой лечиться и заодно взяли тест на коронавирус. Результаты оказались положительными. Но, как подчеркивает Альберти, окончательный диагноз будет поставлен лишь после получения результатов трех тестов. Тем не менее на ЛАЭС предприняли решение подстраховаться - сформирована резервная смена, которую изолировали в пансионате. Все сотрудники сдали тесты на коронавирус, анализы хорошие.

Алексей Текслер ушел в самоизоляцию из-за подтвержденного диагноза коронавируса у пресс-секретаря. Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Губернатор на самоизоляции

В четверг губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о самоизоляции. Перейти на особый карантинный режим ему пришлось из-за подтвержденного диагноза коронавируса у пресс-секретаря, с которым глава региона находился в постоянном контакте. Решение о закрытии на карантин правительств региона пока не рассматривается. По словам Текслера, в этом нет необходимости, поскольку все контакты пресс-секретаря установлены и проверены. По последним данным, в регионе подтверждено 34 случая заражения коронавирусом. Еще семь условно положительных тестов ждут подтверждения в Новосибирске. За сутки в регионе проверили 1535 человек из группы риска. Всего на COVID-19 в Челябинской области обследованы уже более 15 тысяч человек.