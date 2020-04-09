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09.04.2020 16:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как уральские вузы поддерживают людей и бизнес в период пандемии

Текст: Анна Шиллер
Сотрудники уральских вузов, помимо занятий со студентами, помогают местному населению. Они дают консультации по психологии, рассказывают об аграрном искусстве и безопасных технологиях для бизнеса. Как это работает, узнала "РГ".

Так, в Свердловской области собрали штаб волонтеров-психологов, которые помогают людям справиться со стрессом по телефону. Одним из инициаторов проекта стал областной медицинский колледж. В команду из 32 квалифицированных психологов вошли специалисты Уральского медуниверситета. Они оказывают поддержку, в том числе, врачам, которые работают с заболевшими коронавирусом.

Фото: iStock
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Параллельно преподаватели Уральского аграрного университета запустили для детей агрошколу: они проводят онлайн-лекции о гидропонике, селекции, генетике и бизнесу. Сейчас проект охватывает 300 учащихся 8-11 классов. Кроме этого, педагоги вуза на своем канале в YouTube ведут полезные мастер-классы: как приготовить натуральное мороженое, вырастить домашнюю оранжерею цветов.

Уральцы могут проверить себя и на цифровую грамотность, написав диктант. Его разработали как для подростков и взрослых, так и для детей от семи лет с целью профилактики рисков в интернете. К слову, Южно-Уральский государственный университет станет региональной площадкой для проведения образовательной акции, за прошлый год в ней поучаствовало 40 тысяч россиян.

- Оценить свои навыки работы с компьютером и другими устройствами, знания правил безопасности и культуры общения в сети, а также инновационных технологий и искусственного интеллекта все желающие смогут с 28 марта по 11 апреля в онлайн-режиме, - сообщают на сайте челябинского вуза.

На базе образовательных учреждений активно продолжается научная деятельность. К примеру, ученые Тюменского госуниверситета недавно придумали способ обработки данных о потерях для экономической безопасности бизнеса. Очень полезная методика в нынешних условиях ведения хозяйственной деятельности

Фото: предоставлено Ростовской городской общественной организации инвалидов "Надежда"
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- Проанализировав данные бухгалтерской отчетности десяти крупных компаний нефтегазового сектора России за два года, специалисты увидели, что не все компании дают развернутую расшифровку расходов. Традиционно выделяют только потери от брака, - рассказывается на портале вуза. - Разработанный метод обработки данных для оценки прочих потерь позволит наладить эффективную и стабильную работу предприятия, минимизировать потенциальные угрозы.

В то же время специалисты Центра радиационной стерилизации УрФУ занимаются облучением медицинских изделий для предприятий региона, которые производят товары медназначения. По словам директора Центра Сергея Бажукова, радиационная стерилизация удобна тем, что инструменты обрабатываются в упакованном виде, сейчас данная услуга очень востребована на рынке.

Кстати

Несколько вузов УрФО решили передать экземпляры "Российской газеты", которая приходит им по ежемесячной подписке, местным медучреждениям на период карантина. Это сделали УрГУ, УрФУ и уральский филиал Института управления РАНХиГС, совсем недавно подписавшийся на газету. Пациенты лечебных учрежденийуже поблагодарили университеты за такую поддержку.

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