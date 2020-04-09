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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Большая чистка

В этом году Екатеринбург не просто убирают после зимы, но и проводят санобработку
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 77(8131)
Месячник чистоты, объявленный в Екатеринбурге с 23 марта, имеет все шансы стать самым результативным за последние годы. Во-первых, в связи с коронавирусом мероприятия выполняются с особенным рвением, во-вторых, коммунальной технике, как и "человеку с метлой", никто не мешает - из-за карантина город опустел и притих.
После месячника чистоты город должен стать чистым и безопасным. Фото: Татьяна Андреева/РГ После месячника чистоты город должен стать чистым и безопасным. Фото: Татьяна Андреева/РГ
После месячника чистоты город должен стать чистым и безопасным. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Главная задача - избавить мегаполис от пыли и грязи. Городские коммунальные службы работают сейчас, что называется, и за совесть, и за страх. Как сообщили в мэрии, влажной уборкой муниципальных дорог по ночам занимаются семь поливомоечных машин, тротуары моют 14 тракторов и специальных УАЗов, которым помогают три бригады с ручными аппаратами высокого давления. Сухую дорожную пыль подбирают восемь вакуумных машин, еще одиннадцать с прицепами "вылизывают" тротуары. За сбор и вывоз мусора и грязи отвечают более 90 дорожных рабочих, в арсенале которых 14 фронтальных погрузчиков, 26 самосвалов.

С восходом солнца число людей и техники возрастает в несколько раз, например, 5 апреля на уборке городских улиц и пешеходных зон трудилось 427 рабочих и 160 единиц дорожной техники. В целом, по данным городского комитета по благоустройству, за сутки коммунальщики вывозят из мегаполиса 431 тонну грязи и 76 тонн мусора.

За сутки коммунальщики вывозят из мегаполиса 431 тонну грязи и 76 тонн мусора

В администрации отметили, что первоначальный план мероприятий пришлось скорректировать.

- В связи с карантином на коммунальные службы легли дополнительные обязанности по санитарной обработке мест общего пользования хлорсодержащими растворами, - уточнила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Дезинфекцию проводят повсюду - прежде всего в общественном транспорте. За санобработку отвечают руководители муниципальных предприятий "Гортранс", "Екатеринбургский метрополитен" и все коммерческие перевозчики. Горожане оценивают эти усилия критично.

- В трамваях и автобусах стало чище, но часто поручни и сиденья дезинфицируют прямо по слою застарелой грязи. Видите, какие черные задники пластиковых спинок? - показывает на сиденья в коммерческом автобусе пожилая пассажирка.

"Большая чистка" коснулась и салонов такси, причем за усилиями уборщиков в защитных костюмах с контрольной целью понаблюдали специалисты Роспотребнадзора и мэр Екатеринбурга. Оказывается, качество дезинфекции санврачи оценивают по росту в повторных смывах с уже обработанных поверхностей, руля и стекол кишечных бактерий, стафилококка - они самые живучие, рассказал ведущий специалист управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Нарожный.

Фото: iStock
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Между тем началась и санобработка жилых домов. Так, образцово-показательную уборку провела УК "Академическая" в новенькой высотке на улице Сахарова. Но так происходит пока далеко не везде. Например, жильцы старой многоэтажки на улице Гурзуфской увидели "женщину с ведром" первый раз за три месяца. И до сих пор гадают, кто это был - на сотрудницу клининговой компании непохожа, может, просто пожилая соседка решила вспомнить "дежурство по подъезду"? В мэрии, правда, обещают систематически проверять наличие в УК необходимых материалов и средств обеззараживания, а также качество обработки подъездов.

Еще одна задача месячника чистоты - очистка памятников от граффити. Сотрудники МБУ "Зеленстрой" начали работу с Исторического сквера, уже отчистили памятник отцам-основателям Татищеву и де Геннину. Горожане надеются, что очередь дойдет и до длинного фрагмента стены с коваными воротами и решеткой рядом с колледжем Ползунова (студенты образовательного учреждения давно превратили это место в "курилку" с элементами самовыражения). А через месяц - в начале мая - специалисты "Зеленстроя" обещают устроить городским памятникам помывку.

Между тем

Общегородской субботник назначен на 28 апреля. И пока он не отменен, сообщили в мэрии.

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