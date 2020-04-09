МЧС занялось дезинфекцией больниц и дорог

С начала апреля сотрудники МЧС приступили повсеместно к работам по спецобработке в качестве мер борьбы с коронавирусом.

По данным пресс-службы МЧС России, к настоящему времени проведена дезинфекция более 15 тысяч квадратных метров зданий и сооружений транспортной инфраструктуры и почти 1,7 тысячи единиц техники. Кроме того, продезинфицировано 430 километров автодорог, 650 вокзалов и остановок.

"Подразделения МЧС России в ежедневном режиме проводят обработку дезинфицирующими средствами соцобъектов: лечебных и образовательных учреждений, а также объектов соцобслуживания. За неделю удалось дезинфицировать почти 65 зданий, предполагающих массовое пребывание граждан", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства.

В качестве примера привели работу спасателей в Челябинской области. Ранее там была проведена спецобработка в четырех горбольницах, центре помощи детям "Аистенок", здании военной прокуратуры и военного следственного отдела Челябинского гарнизона. А в Магнитогорске обрабатывали здания горбольниц и Центра охраны материнства и детства, а также пешеходный бульвар.

В работах по дезинфекции используется специальная техника и снаряжение, с помощью которых распыляется специальный раствор (гипохлорид натрия 1%). Работы ведутся ежедневно. Пожарные и спасатели находятся в режиме повышенной готовности.