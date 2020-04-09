На Ямале скончался 47-летний пациент с коронавирусом

47-летний житель поселка Пангоды, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, скончался в больнице.

Мужчина заболел 30 марта, сообщают в оперативном штабе ЯНАО. С симптомами ОРВИ его положили в инфекционное отделение Надымской ЦРБ. Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился 6 апреля, на следующий день мужчине стало хуже, его подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось.

- Оперативный штаб ЯНАО настоятельно рекомендует ямальцам не покидать свои дома без острой необходимости и свести к минимуму все контакты. Особенно важно придерживаться режима самоизоляции северянам из группы риска - по возрасту старше 60 лет или наличию хронических заболеваний, - напоминают в оперштабе.

По данным на 9 апреля, в регионе был зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусной инфекции, 58 человек, имевших контакт с больными, госпитализированы. На Ямал инфекция пришла не из-за границы, а из других регионов РФ.