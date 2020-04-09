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09.04.2020 16:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Среднем Урале приняли пакет мер по борьбе с коронавирусом

Текст: Мария Лисина
В Свердловской области приняли пакет мер по борьбе с коронавирусом. Они касаются и поддержки малого бизнеса, пострадавшего от кризиса, и населения региона.

Правительству области было поручено помимо налоговых послаблений для предприятий, разработать механизм для облегчения жизни тем, кто нуждается в льготах (например, упростить процесс их получения).

- Чтобы люди не бегали со справками и заявлениями по различным инстанциям и кабинетам, подвергая себя опасности заразиться коронавирусом. Прием заявлений на выплату пособий и другие меры поддержки должен проводиться дистанционно, а та помощь, которая не требует подачи заявлений, - должна оказываться автоматически, - пояснил губернатор Евгений Куйвашев.

Фото: Андрей Черепанов
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Еще одно решение касается ограничительных мер в муниципалитетах: предложено рассмотреть их более тщательно и там, где можно, смягчить запреты в индивидуальном порядке.

Важное решение было принято и по бюджету области в целом: федеральная казна пополнит его на 6,3 миллиарда рублей.

- Предлагается направить 3,6 миллиарда рублей (из них 1,2 миллиарда - средства областного бюджета) на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 1,4 миллиарда рублей - на оснащение коечного фонда для оказания медицинского помощи больным коронавирусной инфекцией. Также 32,2 миллиона рублей предусмотрены на приобретение аппаратов ИВЛ за счет средств резервного фонда правительства РФ", -говорится в сообщении департамента информполитики Свердловской области.

Поддержали решения по бизнесу и в заксобрании. Депутаты провели внеочередное собрание, на котором приняли изменения сразу в два налоговых закона. Так, например, налог на имущество организаций снизили до 1,1 процента. Правда не для всех, а только для пострадавших субъектов малого и среднего бизнеса.

Фото: Пресс-служба завода "СпецАгрегат"
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"Льготники" должны подходить под ряд критериев: доход не более двух миллиардов рублей за прошедший год, численность не более 250 рабочих. Также средняя зарплата на предприятии не должна составлять не менее 20 400 рублей, а количество рабочих не должно упасть больше, чем на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. Кроме того, и само предприятие должно входить в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса (сейчас таковых 18).

Еще одно новшество касается бизнесменов на упрощенке, им ставку снизят до 1 процента. Юрлицам при этом нужно подходить под все вышеперечисленные критерии, а вот индивидуальным предпринимателям проще, единственный критерий для них - доход по основному виду деятельности, равный не менее 70 процентам от общей суммы. При этом законодатели подчеркнули - работа только продолжается.

- Для предприятий малого бизнеса, находящихся на упрощенной системе налогообложения, установлен слишком жесткий порог по уровню заработной платы, над этим пунктом работа продолжится уже в апреле текущего года, - отметила Людмила Бабушкина, председатель заксобрания области.

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