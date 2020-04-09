На Урале семья с тремя детьми спряталась от коронавируса в лесу

Муж и жена из поселка Красногвардейский, что рядом с Артемовским, взяли продукты и телефон, собрали детей, которым 10, 8 и 4 года, и ушли в лес. Чтобы спастись от коронавируса. При этом в поселок они планировали возвращаться за едой.

Сестра мужчины 6 апреля заявила о пропаже родственников - они перестали выходить на связь, сообщается на сайте областного главка МВД. Начальник отдела полиции, участковый и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выехали на поиски и вскоре нашли семейство.

Оказалось, что в лесу родители с детьми спали на ветках под открытым небом. Когда ребят отвезли в полицию, на одном из детей медработники нашли клеща. Сейчас они в центре социальной помощи.

В сообщении говорится, что семья раньше не попадала в поле зрения полиции. Родители привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ).