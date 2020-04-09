По легендам коренных народов Севера снимут мини-сериал

Художественный сериал по 15 сказкам и легендам коренных малочисленных народов Севера снимут в Югре, на Ямале и в Тюменской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автора проекта Татьяну Максименко. По ее словам, это будет уникальный опыт для России: прежде аналогичных картин не было.

Съемки планируется начать осенью 2020 года, захватить все времена года (так как сказки аборигенов тесно связаны с переменами в природе) и завершить в 2021 году.

Планируется 15 серий по 13 минут каждая - каждая будет экранизировать отдельную сказку. То есть по пять серий создадут в каждом из трех северных регионов УрФО. В кадр попадут и настоящие стойбища коренных жителей тундры и музейные фонды.

Татьяна Максименко рассказала, что съемки планируется провести, например, на территории этнографического музея под открытым небом "Торум маа" в Югре, тюменском этностойбища "Увас мир хот", в этнопарке "Стойбище Лимбя" на Ямале. Принять участие в проекте кроме профессиональных актеров смогут и местные жители.

Соавтор проекта Виктор Банк уточнил: сериал хотят показать на региональных телеканалах и выложат в Сеть.