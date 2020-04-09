В Екатеринбурге женщина подкинула ребенка охраннику торгового центра

Полиция разыскивает женщину, которая бросила грудного ребенка, оставив его охраннику торгово-развлекательного центра в Екатеринбурге.

Сообщение о ребенке поступило около часа ночи сегодня. Об этом рассказал "РГ" начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. На место сразу приехала следственно-оперативная группа.

Охранник сказал полиции, что пустил незнакомую девушку с ребенком в холл погреться. Она попросила мужчину побыть с малышом и ушла под предлогом того, что пойдет за мужем. Но обратно она не вернулась.

- Личность грудничка установлена, это мальчик 2019 года рождения. Кто его мама, сыщики также уже установили. Это местная жительница, она молодая, 1997 года рождения. По предварительным данным, она не состоит в официальном браке, - сказал полковник Горелых.

Девушку пока не нашли, полиция занимается ее поисками. В это время мальчика лечат в больнице. У него диагностировали общее переохлаждение и обморожение стоп первой степени тяжести. По факту организована проверка, по ее итогам примут процессуальное решение.