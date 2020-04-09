В Кургане закрыли аэропорт, но открыли магазины промтоваров

Курганский аэропорт приостановил регулярные рейсы по всем направлениям с 9 по 30 апреля, чтобы не допустить распространения коронавируса. Билеты на апрель на сайте и в авиакассах не продаются.

По информации регионального оперативного штаба, этот вопрос был согласован с рабочей группой Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, Министерством транспорта РФ и авиакомпанией.

Вместе с тем в Курганской области с сегодняшнего дня открываются стоматологии, учреждения соцзащиты, салоны бытовых услуг, парикмахерские, компьютерные, сантехнические, строительные, садовые магазины, станции техосмотра, а также туристические фирмы, но только для того, чтобы отработать проблемы с уже проданными турами. Кроме того возобновляют работу МФЦ - по предварительной записи по наиболее важным услугам, включенным в специальный перечень.

Правда, организациям выставлено несколько условий: они должны строго соблюдать санитарные правила. В магазинах - обрабатывать поверхности, обеспечить персонал средствами защиты и соблюдать безопасную дистанции - 1,5 метра от покупателя до продавца и между покупателями, сервисные услуги должны предоставляться по предварительной записи, а воскресенье должно быть нерабочим днем. По-прежнему остаются закрытыми развлекательные и культурные заведения: музеи, бары, рестораны, театры и кинотеатры. При этом учреждения культуры предлагаю свои программы зрителям в онлайн режиме.

Тем временем в регионе продолжается работа по подготовке и разворачиванию инфекционного госпиталя на базе двух больниц - инфекционной и второй городской. Идет комплектование госпиталя средствами защиты, костюмами, масками, медикаментами, необходимым оборудованием.

Кстати

В Курганской области зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом. Один человек выздоровел и выписался, двое, прилетевших одним рейсом из Москвы, находятся в инфекционных боксах под наблюдением медиков. По данным регионального Роспотребнадзора, всего под наблюдением находятся 930 граждан, которые прибыли из-за границы или были в контакте с теми, кто прибыл из-за границы.

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