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Текст:   Наталия Швабауэр  (Свердловская область)
18:03 09.04.2020
Российская газета - Экономика УРФО № 77(8131)

Легальная отсрочка

Эксперты УТПП рассказали, как получить заключение о форс-мажоре

Уральская торгово-промышленная палата (УТПП) открыла "горячую линию", где можно проконсультироваться, является ли ситуация, в которую попало предприятие, форс-мажорной.

Оговорка о форс-мажоре давно стала неотъемлемой частью договоров, правда, некоторые бизнесмены до недавнего времени воспринимали ее как формальность. Ограничения в предпринимательской деятельности, возникшие из-за распространения коронавируса, заставили их пересмотреть отношение к этому пункту.

Фото: Пресс-служба завода "СпецАгрегат"
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Напомним, что под форс-мажором (чрезвычайными, непредвиденными и непредотвратимыми обстоятельствами) понимаются такие, которые нельзя было предугадать при заключении договора, а при его исполнении - избежать или преодолеть. Имеются в виду стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, ураганы), пожары, массовые заболевания (эпидемии), военные действия, теракты, а также запретительные меры государства, запрет на торговые операции с отдельными странами из-за международных санкций.

В России право выдавать сертификаты о наступлении форс-мажора по внешнеэкономическим сделкам имеет Торгово-промышленная палата. Действительны они пять лет. У региональных палат полномочий таких нет, но есть возможность выдавать заключения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы - эти тоже юридически значимые документы. Причем их можно запросить не только непосредственно в момент наступления форс-мажора, но и после, если сроки договора еще не истекли.

В понятие форс-мажора не входят обычные предпринимательские риски. Например, нарушение обязанностей со стороны контрагентов или отсутствие у должника денежных средств

Что делать предпринимателю, попавшему в такую ситуацию?

- Незамедлительно уведомить своего контрагента о том, что возникли препятствия к исполнению обязательств, в свободной форме. Письмо отправить таким же способом, как раньше отправляли переписку по договору. В уведомлении указать, что именно и в связи с чем вы не можете исполнить, период отсрочки, - поясняют в пресс-службе УТПП.

Следующий шаг - переговоры с контрагентом об изменении условий договора. Если он не принимает доводов должника и предъявляет штрафные санкции, нужно подготовить пакет документов по спорной ситуации. И приложить их к заявлению в палату.

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Помимо вводной информации (наименование компании, контакты, реквизиты, свидетельство о регистрации юрлица или ИП), нужно описать предмет договора, свои обязательства, порядок и сроки исполнения. А также указать событие, которое считаете форс-мажором, когда оно возникло и когда завершилось. Плюс ссылки на подтверждающие документы: приложения и спецификации к контракту, справки об объемах выполненных работ или из компетентных органов о случившемся пожаре, землетрясении и т.п.

Бланк заявления можно скачать на сайте УТПП, подписать должен руководитель компании либо уполномоченное лицо и направить по электронной почте. Рассмотрят его в течение пяти рабочих дней. Если предоставленных сведений окажется недостаточно, запросят дополнительные, тогда срок экспертизы удлинится, но не более чем на десять рабочих дней. По результатам выдается заключение о форс-мажоре либо мотивированный отказ.

По какой же причине могут отказать? Этот вопрос волнует предпринимателей больше всего. Если компания так и не смогла собрать полный комплект документов в подтверждение своей позиции или событие, на которое она ссылается, не является обстоятельством непреодолимой силы. В частности, в это понятие не входят обычные предпринимательские риски. Например, нарушение обязанностей со стороны контрагентов, отсутствие на рынке нужных товаров, отсутствие у должника денежных средств. А также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты. Кроме того, надо понимать, что форс-мажор не освобождает от исполнения обязательств совсем, он лишь дает возможность пересмотреть существенные условия контрактов, получить отсрочку.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Поступило заявление одного регионального предприятия. Оно находится в середине производственной цепочки: получает продукцию из Китая, доукомплектовывает российской и отправляет конечному потребителю. Получается, что валюта за рубеж ушла, а товар в пределах обозначенного в контракте периода не вернулся, так как в конкретной провинции КНР введен режим карантина. Теперь нашим предпринимателям предъявляют претензии как мегарегулятор, так и конечный потребитель, перечисливший аванс. Здесь 100-процентный форс-мажор, - приводит пример Андрей Беседин, президент УТПП.

На вопрос, как долго бизнес будет оправляться от последствий пандемии, эксперт выразил надежду, что восстановление экономики произойдет быстро:

- У нас не просто иммунитет на кризисы, а даже наработан определенный алгоритм действий. У многих в памяти 2008-й и 2014-2015 годы. Знаю, что многие компании готовят ресурсы, чтобы, как только пандемия и связанные с ней ограничения пойдут на спад, наверстать упущенное до конца года.

Справка РГ

"Горячая линия" УТПП: 8 (343) 214-87-61, e-mail: pravo@uralcci.com.

Работает с 9.00 до 18.00.

Бланк заявления можно скачать на http://uralcci.com.

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