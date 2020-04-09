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09.04.2020 17:21
Рубрика: Экономика

Региональные бюджеты поддерживают плодородие

Текст: Валерий Львов
Сознавая вызовы, с последствиями которых в ближайшее время могут столкнуться сельхозпроизводители в связи с эпидемией коронавируса, власти Юга России предпринимают важные шаги для поддержки аграриев, тем самым обеспечивая продовольственную безопасность страны. Так, министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края утвердило порядок предоставления государственных субсидий производителям, вносящим гипс в почву.

Такие же меры для улучшения плодородия и качества почв принимают власти во всех остальных регионах юга РФ и Северного Кавказа. Принято решение дополнительно стимулировать применение фосфогипса в аграрном секторе, а именно возмещать для предприятий сельхозотрасли из региональных бюджетов часть затрат на агротехнологические работы. Причем в случае проведения работ по фосфоритованию или гипсованию посевных площадей размер субсидии увеличится в 2 раза.

Со дня на день в южных регионах развернутся весенние пахотные работы, и тем более актуально уже сегодня заложить основу будущего урожая. Помимо внесения удобрений, гипсование почвы - чрезвычайно важный агротехнический прием, особенно для черноземов юга страны, позволяющий улучшать свойства местных сельхозземель, повышать их плодородие. По оценкам Всероссийского НИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова и Всероссийского НИИ риса РАСХН, ежегодная потребность во внесении фосфогипса на юге РФ составляет от одного до полутора млн тонн, при этом гипсование на этих землях может повысить урожайность зерновых вдвое.

В решении этой задачи сельхопроизводителям придет на помощь их давний партнер группа компаний Андрея Мельниченко "ЕвроХим". Значительные запасы фосфогипса находятся совсем рядом - в Белореченске Краснодарского края. На предприятии по производству минеральных удобрений "ЕвроХим-БМУ" фосфогипс является побочным продуктом при изготовлении удобрений - весьма полезным для почвы и выгодным аграриям.

Экономика АПК

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