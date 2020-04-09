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9 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8131)

Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 111-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"

Дата подписания 7 апреля 2020 г.
Опубликован 9 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (ред. от 06.12.2011)

Принят Государственной Думой 31 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 апреля 2020 года

Внести в статью 12 Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 1999, N 26, ст. 3175; 2008, N 30, ст. 3583; 2009, N 7, ст. 772; 2010, N 11, ст. 1173; 2011, N 1, ст. 16; N 30, ст. 4578; N 50, ст. 7340) следующие изменения:

1) часть третью дополнить словами "; работникам организаций, осуществляющих управление федеральным недвижимым имуществом, расположенным за пределами территории Российской Федерации, его содержание и эксплуатацию; работникам подрядных организаций, выезжающим в служебные командировки в целях исполнения государственных контрактов на выполнение подрядных работ для государственных нужд в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при международных организациях, на находящихся за пределами территории Российской Федерации объектах федеральных органов исполнительной власти, российских государственных учреждений и государственных корпораций";

2) дополнить новой частью пятой следующего содержания:

"Работникам подрядных организаций, указанным в части третьей настоящей статьи, служебный паспорт выдается на период действия государственного контракта, но не более чем на срок, установленный частью шестой настоящей статьи.";

3) часть пятую считать частью шестой.

Президент Российской Федерации В. Путин