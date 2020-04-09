РФПИ: Переговоры ОПЕК+ удержали цены на нефть от дальнейшего падения

Без возобновления переговоров России и Саудовской Аравии о сокращении добычи и мерах стабилизации рынка стоимость нефти могла опуститься до 10 долларов за баррель, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала агентства Bloomberg TV.

Он отметил, что в силах двух стран совместными усилиями нивелировать негативно влияние на экономику распространения коронавируса в мире и снижения из-за этого спроса на "черное золото". Дмитриев допустил, что общий объем сокращения добычи нефтедобывающими странами может превысить 10 млн баррелей в сутки, поскольку пока профицит нефти на рынке пока только увеличивается.

Отдельно глава РФПИ отметил заинтересованность других стран таких, как Канада и Норвегия, ранее не участвующих в сделке ОПЕК+, к возобновлению организованного снижения производства, а роль США оценил, как "позитивную", поскольку они также оказались сильно заинтересованы в ликвидации кризиса на рынке нефти.

По мнению Дмитриева новое соглашение о сокращении добычи может быть заключено не на короткий срок - несколько месяцев, а сразу на 1-2 года.

Переговоры о сокращении добычи нефти, проходят сейчас в онлайн режиме. В них помимо членов ОПЕК+ принимают участие Канада, Норвегия, Аргентина и ряд других нефтедобывающих стран. Избыток нефти на рынке сейчас оценивается в 10-15 млн баррелей в сутки.