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09.04.2020 21:25
Рубрика: Экономика

Росавиация составила график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Текст: Евгений Гайва
До 13 апреля авиакомпания "Аэрофлот" совершит 8 рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран, сообщили в Минтрансе.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Два рейса будут выполнены 10 апреля. Из Пхукета (Таиланд) в Санкт-Петербург и из Кипра в Москву вернутся около 550 человек. На 11 апреля намечены рейсы из Анталии (Турция) в Москву и из Бангкока (Таиланд) в Москву. В Россию вернутся около 550 россиян.

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Два рейса также пройдут 12 апреля - из Токио (Япония) в Москву и из Гоа (Индия) в Москву. Как ожидается, в столицу России прибудут 500 человек. На 13 апреля запланировано также два рейса - из Подгорицы (Черногория) и из Мадрида (Испания) в Москву прибудут 500 человек.

"График вывозных рейсов до 13 апреля согласован Оперативным штабом правительства России по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции", - отметили в Минтрансе.

Фактическая загрузка рейсов будет известна после регистрации граждан на сайте Госуслуг и получения соответствующей информации о включении их в вывозной рейс, уточнили в министерстве.

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Кроме того, Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 16 апреля. Предполагаются рейсы как в Москву, так и в регионы России. Возвращать россиян будут из Дели (Индия), Бангкока (Таиланд), Нью-Йорка (США), Рима (Италия), Стамбула (Турция) и Амстердама (Нидерланды).

Предварительный график вывозных рейсов, сформированный Рабочей группой с учетом всех требований, будет передан в Оперативный штаб правительства России по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции для его окончательного утверждения, отметили в Росавиации.

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