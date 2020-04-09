Роскосмос: После возвращения экипаж "Союза МС-15" ждет изоляция

На Байконур прилетели специалисты Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Они будут помогать членам экипажа после посадки спускаемого аппарата "Союз МС-15". Уже 17 апреля на Землю вернутся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты НАСА Джессика Меир и Эндрю Морган. После прибытия для экипажа наступит режим обсервации.

"Члены экипажа будут находиться в изолированном помещении, контакты с ними будут ограничены. За прохождением режима будут следить сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Института медико-биологических проблем РАН. Методика разработана с учетом всех рисков, не только коронавируса, но и других заболеваний", - пояснения представителя ЦПК приводит ТАСС.

Ранее на Байконуре начались мероприятия по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории города. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 8 672 случая заражения, выздоровели 580 человек, умерли 63. Актуальная информация о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране и мире на сайте стопкоронавирус.рф.