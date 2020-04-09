Рособрнадзор: ЕГЭ пройдет по единому для страны расписанию

ЕГЭ в 2020 году пройдет в очной форме по единому для всей страны расписанию. Сроки экзаменов в 11-х классах могут корректироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации. А возможность отмены ЕГЭ не рассматривается в принципе. Об этом на онлайн-пресс-конференции рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Предлагаю всем набраться терпения и спокойствия. Когда ситуация в целом по стране будет благоприятной, мы проведем ЕГЭ в единые для всех даты. Экзамены пройдут только тогда, когда это будет возможно сделать без риска для здоровья детей и учителей", - подчеркнул Анзор Музаев.

Он также прокомментировал предложение отменить ЕГЭ, которое ранее звучало в СМИ.

- Альтернативной процедуры, позволяющей отобрать в вузы наиболее подготовленных абитуриентов, на сегодняшний день нет. Чем-то заменить ЕГЭ быстро, качественно, объективно, не нарушая ничьих прав, невозможно, - рассказал он.

По словам Анзора Музаева, вузы физически не смогут обеспечить зачисление на первый курс и обучение всех желающих. А если проводить экзамены в самих вузах - с выездом абитуриентов в другие города - это будет связано с еще большими эпидемиологическими рисками, чем ЕГЭ.

Анзор Музаев также исключил возможность проведения ЕГЭ в 2020 году в дистанционном формате: "Главная задача - равенство условий для всех участников ЕГЭ. Ни одна из существующих технологий дистанционного экзамена это равенство не позволяет создать".

Для самостоятельной подготовки к экзаменам на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) размещены демоверсии ЕГЭ по всем предметам, там же - открытый банк заданий ЕГЭ. Планируется, что ЕГЭ в этом году начнется 8 июня. Проект нового расписания уже опубликован.