Роспотребнадзор провел более миллиона тестов на коронавирус

На сегодняшний день всеми центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах РФ проведено более 1 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом говорится в ежедневном информационном бюллетене санитарного ведомства, посвященном ситуации с пандемией.

Как отмечается в сообщении, речь идет о пробах, в том числе из числа граждан прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Тесты проводятся с помощью диагностических тест-систем для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора.

На 9 апреля, говорится в бюллетене, в мире зарегистрировано 1 млн. 488 тыс. 514 подтвержденных случаев (прирост за сутки 90701 случай; 6,5%). В 180 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 405 265 случаев (за последние сутки прирост 90609; 6,9 %).

"За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Абхазии (1 завозной случай)", - подчеркивается в сообщении ведомства. Там также отмечается, что во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

"В период с 31 декабря 2019 года по сегодняшний день досмотрено 5 093 224 человек, за этот период выявлено 556 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки", - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.