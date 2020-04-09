Россия обогнала США по экспорту сжиженного газа в Европу и Азию

По итогам 2019 года Россия экспортировала сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию больше США, несмотря на активное продвижение американского продукта на обоих рынках президентом США Дональдом Трампом.

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Россия и США показали самый большой прирост экспорта, и именно между ними развязалась борьба за новые доли рынка. Из отчета Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL) следует, что Россия в 2019 году поставила в Европу на 1 млн тонн, а в Азию - на 2,3 млн тонн больше СПГ, чем США. По итогам 2018 года сложилась аналогичная ситуация, при том, что с 2017 года экспорт США опережает показатели России. В 2019 году экспорт России вырос на 11 млн тонн за счет запуска двух линий завода "Ямал-СПГ", завода "Криогаз-Высоцк", а также наращивания мощности на 0,1 млн тонн проекта "Схалин-2". Экспорт США увеличился на 13,1 млн тонн в основном за счет запуска новых мощностей по сжижению газа.

11 миллионов тонн составил рост экспорта СПГ из России в 2019 году

По итогам прошлого года Россия как экспортер СПГ вышла на 4-е место, потеснив с него Малайзию. Российский экспорт составил 29,32 млн тонн. Вне конкуренции по-прежнему остаются Катар (77,8 млн тонн) и Австралия (75,4 млн тонн).

Против американского экспорта СПГ в Азию сыграла торговая война Вашингтона и Пекина. Китай за прошлый год закупил всего 0,27 млн тонн сжиженного газа из США. В 2018 году этот показатель составлял 2,18 млн тонн. Китайский рынок СПГ уже несколько лет самый быстрорастущий в мире, в 2018 году он увеличился на 38%, а в 2019 году еще на 14%. Суммарный импорт Китаем сжиженного газа в прошлом году составил 61,7 млн тонн (на Россию пришлось 2,9 млн тонн). Больше Китая закупила СПГ только Япония - 76,9 млн тонн. Россия и на этом направлении обогнала США, отправив на острова 6,3 млн против американских 3,6 млн тонн. Главным образом это связано с участием японских компаний в проекте "Сахалин 2" и его территориальной близостью к Японии.

В Европе ситуация складывалась совсем по-другому. США предприняли массированную информационную и санкционную атаку против российского трубопроводного газа, представляя как альтернативу ему свой СПГ. Они смогли затормозить окончание строительства газопровода "Северный поток-2", но не смогли потеснить российский газ на рынке Европы. В 2019 году Россия увеличила экспорт СПГ в Европу на 10,5 млн тонн в основном за счет поставок с завода "Ямал СПГ". Прирост экспорта СПГ из США в Европу был немногим меньше - более 10 млн тонн.

Польша, демонстративно отказавшаяся от российского трубопроводного газа в пользу американского СПГ, закупила в США лишь 0,67 млн тонн. Основной объем СПГ (1,67 млн тонн) она купила у Катара.

Крупнейшими покупателями российского СПГ в Европе стали Великобритания (6,6 млн тонн) и Италия (4,7 млн).

Из отчета GIIGNL следует, что в 2020 году США увеличат свои мощности по производству сжиженного газа на 17,5 млн тонн, тогда как Россия - только на 0,9 млн тонн за счет запуска четвертой очереди завода "Ямал СПГ". Запуск крупных отечественных проектов "Арктик СПГ-2" мощностью 19,5 млн тонн в год и "Балтийский СПГ" мощностью 10 млн тонн в год ожидается лишь после 2022 года.