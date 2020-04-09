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09.04.2020 17:30
Рубрика: Экономика

Российскому ретейлу прогнозируют падение продаж до 40%

Текст: Екатерина Петрова
Падение продаж в российском ретейле по итогам апреля достигнет 30-40%. Такой прогноз озвучил генеральный директор информационного агентства INFOline Иван Федяков. Уже к концу марта снизились объемы продаж в продуктовых магазинах. Самая драматичная ситуация - в непродовольственном секторе: в отдельных категориях снижение продаж достигло 80-90%.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

"В феврале 2020 года потребительский рынок России вышел на лучшие за последние пять лет показатели - прирост розничного оборота в сравнении с 2019 годом составил 3,5%. Март на фоне ажиотажного спроса, ослабления рубля и попытки населения купить товары долгосрочного потребления скорее всего даст положительную динамику с точки зрения объемов продаж. Мы получим результат даже выше, чем в феврале. Но после этого нас ожидает тотальный обвал", - прогнозирует Федяков. Приведут к значительному спаду ограничения на перемещения покупателей, которые находятся на режиме самоизоляции и падение уровня доходов населения в целом.

Фото: iStock
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По словам Федякова, к моменту завершения карантина до 50% российских компаний малого и среднего бизнеса станут банкротами. Это произойдет в случае, если срок домашнего карантина будет продлен. Ситуация с пандемией коронавируса, падение цен на нефть и другие сырьевые активы приведут к глобальному экономическому кризису, которому еще не было равных по масштабам. На плаву останутся крупные торговые компании, которые входят в десятку крупнейших игроков отрасли. Они продолжат наращивать свои объемы продаж при выходе из кризисной ситуации.

В выигрыше остаются те компании, которые еще до пандемии стали развивать направление дистанционной торговли. В лидеры вышла доставка заказов на дом. "Рынок онлайн-продаж по итогам марта вырос на 36%. В отдельных категориях, таких как товары для здоровья, бытовая и компьютерная техника, наблюдается рост в разы в онлайн. Очевидно, что спрос на дистанционную торговлю будет оставаться длительное время на очень высоком уровне", - полагает Иван Федяков.

Более того, покупатели все чаще оформляют покупку через мобильные приложения. Особенно популярен такой сервис при заказе готовой еды на дом.

Экономика Бизнес

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