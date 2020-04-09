Руководство "Формулы-1" намерено провести до 19 этапов в сезоне

Руководство чемпионата мира по автогонкам в "Формуле-1" рассматривает возможность проведения до 19 гонок в сезоне, а часть из них пройдет без зрителей.

О вариантах нынешнего сезона, старт которого оказался отложен из-за пандемии коронавируса, в эфире Sky Sport рассказал спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун.

Росс Браун считает, что главной проблемой может стать переезд участников и команд из одной страны в другую. При этом во время проведения этапов руководство "Формулы-1" сможет обеспечить полную изоляцию всех участников Гран-при от окружающего мира.

"Гонки без зрителей - не лучшее решение, но это лучше, чем вообще без гонок, - сказал он. - Сейчас миллионы людей вынуждены сидеть дома и мы хотим подарить им соревнования, при этом без угрозы их жизням и здоровью. Мы рассматриваем варианты, способные обеспечить самое раннее начало сезона - и возможность его продолжать. Нет смысла начинать сезон, если потом придется вновь встать на паузу. Скорее всего, сезон начнется в Европе. Возможно, первые гонки пройдут без зрителей".

Росс Браун уверен, что возможно провести 18-19 Гран-при, если сезон стартует в июле.

"По регламенту чемпионата мира, нам достаточно провести восемь Гран-При, чтобы можно было определить победителей, - сказал он. - Такое количество гонок мы сможем провести, даже при старте сезона в октябре. Но мы бы хотели стартовать раньше. Если стартуем в июле, то тогда проводим по три Гран-при с одним перерывом".