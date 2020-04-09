С какими сложностями сталкиваются владельцы материнского капитала

Новости

Трамп заявил о равнодушии к поставкам медицинских материалов в Иран 04:45
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 км 04:09
Генсек ООН призвал власти Йемена и хуситов начать переговоры 03:59
Власти Великобритании продлят карантин 03:43
Водолазы обнаружили тело пропавшего правнука Роберта Кеннеди 03:18
В Чикаго запретили вечернюю торговлю алкоголем из-за коронавируса 03:01
Роскосмос: После возвращения экипаж "Союза МС-15" ждет изоляция 02:36
Worldometr: В мире уже 1,5 миллиона зараженных коронавирусом 01:24
Венецианский кинофестиваль настроен оптимистично 01:11
Количество жертв пожара в доме престарелых в Москве достигло четырех 00:56
Мишустин назвал НДС более справедливым, чем налог с продаж 08.04.2020
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса 08.04.2020
Мишустин не поддержал сокращение экзаменов ЕГЭ до одного 08.04.2020
У переболевших коронавирусом без симптомов выявили осложнения на легкие 08.04.2020
СК возбудил дело после пожара в доме престарелых в Москве 08.04.2020
Легендарный кантри-музыкант Джон Прайн умер от коронавируса 08.04.2020
Сын президента Сербии заражен коронавирусом и госпитализирован 08.04.2020
Мишустин раскритиковал регионы за неточности в отчетах по коронавирусу 08.04.2020
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух 08.04.2020
Губернаторам поручено направлять все запросы по коронавирусу в Информцентр 08.04.2020
Пожару в доме престарелых в Москве присвоен третий уровень сложности 08.04.2020
В Москве горит дом престарелых 08.04.2020
Число умерших от COVID-19 по всей Европе превысило 60 тысяч человек 08.04.2020
Папа римский осудил попытки нажиться на коронавирусе 08.04.2020
Какие дополнительные запреты вводят во Франции из-за коронавируса 08.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
09.04.2020 04:30
Рубрика: Экономика

С какими сложностями сталкиваются владельцы материнского капитала

Текст: Алексей Дуэль
Разрешенные законом о материнском капитале цели, на которые его можно направить, не устраивают почти половину молодых семей, а каждая третья мама хотела бы получить причитающуюся ей сумму наличными. К таким выводам пришли эксперты ОНФ, проанализировав результаты опроса родителей, имеющих право на получение материнского капитала. Исследование провели Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" и АНО "Центр правовой поддержки "Мама в праве" в конце марта.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Среди опрошенных лишь 19,5 процента уже воспользовались этой мерой государственной поддержки. Почти половина - 47,6 процента семей - уточнили, что их не устраивает перечень целей цели, на которые можно потратить эти деньги. При этом каждый двадцатый респондент даже и не знал о том, на что разрешено расходовать материнский капитал.

Оказалось, что есть большой запрос на возможность оплатить материнским капиталом ремонт жилья, приобретение автомобиля, лечение взрослых и детей. Кроме того, многие за счет сертификата хотели бы приобрести мебель и крупную бытовую технику или обеспечить текущие нужды детей.

Как работает закон о расширении программы материнского капитала

"Опрос показал, что закрепленные в законе меры социальной поддержки семей, имеющих детей, должны быть расширены таким образом, чтобы материнский капитал мог обеспечивать все действительно важные потребности молодой семьи, - объяснила полученные результаты руководитель АНО "Центр правовой поддержки "Мама в праве" Елена Гринь. - Более того, сегодня об этом говорят не только общественные организации, но и органы государственной власти. Например, Минпромторг России уже предложил ввести возможность для молодой семьи использовать средства материнского капитала для покупки автомобиля".

С распоряжением материнским капиталом возникают и юридические вопросы из-за недостаточно четких формулировок в законе, добавила Гринь. Она привела в пример пункт про "улучшение жилищных условий". Если семья хочет оплатить материнским капиталом ремонт уже построенного дома, его подключение к коммуникациям, то не всегда местные отделения Пенсионного фонда одобряют такие схемы, полагая под "улучшением" только увеличение количества квадратных метров, а не повышение качества уже существующих.
Средства маткапитала перечислят вдвое быстрее

"Сегодня некоторые востребованные возможности по использованию средств материнского капитала остаются неизвестны гражданам и не воспринимаются чиновниками из-за слишком обобщенных формулировок федерального закона, и если семья все же решит потратить положенные ей средства для капитального ремонта и улучшения бытовых условий в текущем месте проживания, то она, скорее всего, столкнется с бумажной волокитой со стороны власти", - продолжила Елена Гринь.

Из-за этого у многих семей возникает соблазн обналичить предоставленные государством средства, чтобы спокойно потратить их на то, что действительно нужно. Пойти на это при определенных условиях готовы 32,4 процента опрошенных. А еще 4,1 процента выразили вполне твердое намерение поступить именно так. Причем почти половина семей знают о том, что такие возможности есть, и даже знают, куда надо обращаться за подобными услугами.

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Материнский капитал

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Количество жертв пожара в доме престарелых в Москве достигло четырех
Путин: Безработным родителям будут выплачивать по 3 тысячи в месяц на ребенка
Мишустин разъяснил порядок вывоза граждан РФ по спискам с "Госуслуг"
Аналитики Банка России не исключили второй волны вируса к концу года
ВТО обязала Украину выполнить требование РФ по спору до 15 сентября
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле