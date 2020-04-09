С какими сложностями сталкиваются владельцы материнского капитала

Разрешенные законом о материнском капитале цели, на которые его можно направить, не устраивают почти половину молодых семей, а каждая третья мама хотела бы получить причитающуюся ей сумму наличными. К таким выводам пришли эксперты ОНФ, проанализировав результаты опроса родителей, имеющих право на получение материнского капитала. Исследование провели Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" и АНО "Центр правовой поддержки "Мама в праве" в конце марта.

Среди опрошенных лишь 19,5 процента уже воспользовались этой мерой государственной поддержки. Почти половина - 47,6 процента семей - уточнили, что их не устраивает перечень целей цели, на которые можно потратить эти деньги. При этом каждый двадцатый респондент даже и не знал о том, на что разрешено расходовать материнский капитал.

Оказалось, что есть большой запрос на возможность оплатить материнским капиталом ремонт жилья, приобретение автомобиля, лечение взрослых и детей. Кроме того, многие за счет сертификата хотели бы приобрести мебель и крупную бытовую технику или обеспечить текущие нужды детей.

"Опрос показал, что закрепленные в законе меры социальной поддержки семей, имеющих детей, должны быть расширены таким образом, чтобы материнский капитал мог обеспечивать все действительно важные потребности молодой семьи, - объяснила полученные результаты руководитель АНО "Центр правовой поддержки "Мама в праве" Елена Гринь. - Более того, сегодня об этом говорят не только общественные организации, но и органы государственной власти. Например, Минпромторг России уже предложил ввести возможность для молодой семьи использовать средства материнского капитала для покупки автомобиля".

С распоряжением материнским капиталом возникают и юридические вопросы из-за недостаточно четких формулировок в законе, добавила Гринь. Она привела в пример пункт про "улучшение жилищных условий". Если семья хочет оплатить материнским капиталом ремонт уже построенного дома, его подключение к коммуникациям, то не всегда местные отделения Пенсионного фонда одобряют такие схемы, полагая под "улучшением" только увеличение количества квадратных метров, а не повышение качества уже существующих.

"Сегодня некоторые востребованные возможности по использованию средств материнского капитала остаются неизвестны гражданам и не воспринимаются чиновниками из-за слишком обобщенных формулировок федерального закона, и если семья все же решит потратить положенные ей средства для капитального ремонта и улучшения бытовых условий в текущем месте проживания, то она, скорее всего, столкнется с бумажной волокитой со стороны власти", - продолжила Елена Гринь.

Из-за этого у многих семей возникает соблазн обналичить предоставленные государством средства, чтобы спокойно потратить их на то, что действительно нужно. Пойти на это при определенных условиях готовы 32,4 процента опрошенных. А еще 4,1 процента выразили вполне твердое намерение поступить именно так. Причем почти половина семей знают о том, что такие возможности есть, и даже знают, куда надо обращаться за подобными услугами.