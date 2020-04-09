Samsung выпустит гибкий Galaxy Z Flip с поддержкой 5G

В конце нынешнего года Samsung планирует представить обновленный гибкий смартфон Galaxy Z Flip с поддержкой 5G.

Гаджет, работающий в сетях 4G/LTE, появился на рынке около двух месяцев назад. Он ощутимо дешевле Galaxy Fold: работает на чипе Snapdragon 855 Plus и имеет довольно скромный аккумулятор - емкостью 330 мА/ч. Но при этом отнести его к бюджетной категории нельзя.

Как уточняет портал Sammobile, Samsung уже озвучивала планы стать крупнейшим производителем смартфонов 5G. В прошлом году компания поставила 74 процента всех гаджетов с поддержкой пятого поколения мобильной связи в США. Известно, что Samsung работает над 5G-вариантом Galaxy A51.

В планах на нынешний год - представить свои устройства 5G более чем в 40 странах.