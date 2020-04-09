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Samsung выпустит гибкий Galaxy Z Flip с поддержкой 5G

Текст:   Виктория Чернышева
09.04.2020,  
13:07
Фото: samsung.com Фото: samsung.com
Фото: samsung.com

В конце нынешнего года Samsung планирует представить обновленный гибкий смартфон Galaxy Z Flip с поддержкой 5G.

Гаджет, работающий в сетях 4G/LTE, появился на рынке около двух месяцев назад. Он ощутимо дешевле Galaxy Fold: работает на чипе Snapdragon 855 Plus и имеет довольно скромный аккумулятор - емкостью 330 мА/ч. Но при этом отнести его к бюджетной категории нельзя.

Samsung перестала обновлять два своих старых смартфона

Как уточняет портал Sammobile, Samsung уже озвучивала планы стать крупнейшим производителем смартфонов 5G. В прошлом году компания поставила 74 процента всех гаджетов с поддержкой пятого поколения мобильной связи в США. Известно, что Samsung работает над 5G-вариантом Galaxy A51.

В планах на нынешний год - представить свои устройства 5G более чем в 40 странах.

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