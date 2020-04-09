Постановление правительства Саратовской области от 8 апреля 2020 года № 244-П "О временном размещении на территории Саратовской области лиц в пункте временного размещения"

В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации, статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" и в целях предупреждения распространения среди населения Саратовской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) Правительство Саратовской области постановляет:

1. Определить пункт временного размещения (обсерватор) на территории Саратовской области лиц, вернувшихся на территорию Российской Федерации из зарубежных поездок, или контактных с ними лиц, не имеющих возможности на изоляцию в домашних условиях, (далее - обсерватор) согласно приложению № 1.

2. Определить уполномоченным органом по организации на территории Саратовской области временного социально-бытового обустройства лиц, вернувшихся на территорию Российской Федерации из зарубежных поездок, или контактных с ними лиц, не имеющих возможности на изоляцию в домашних условиях, министерство социального развития области.

3. Определить уполномоченным органом по доставке лиц, вернувшихся на территорию Российской Федерации из зарубежных поездок, или контактных с ними лиц, не имеющих возможности на изоляцию в домашних условиях, и оказанию им медицинской помощи, в том числе непрерывного медицинского наблюдения, организации мероприятий по дезинфекционной обработке помещений, выделенных под обсерватор, министерство здравоохранения области.

4. Министерству социального развития области:

организовать временное социально-бытовое обустройство, в том числе размещение, обеспечение одноразовой посудой, средствами гигиены, питанием на территории Саратовской области лиц, вернувшихся на территорию Российской Федерации из зарубежных поездок, или контактных с ними лиц, не имеющих возможности на изоляцию в домашних условиях, из расчета не более 550 рублей в сутки на человека, из них питание не более 250 рублей в сутки на человека;

обеспечить в пределах полномочий ведение учета и формирование списка лиц, вернувшихся на территорию Российской Федерации из зарубежных поездок, или контактных с ними лиц, не имеющих возможности на изоляцию в домашних условиях, по форме согласно приложению № 2.

5. Министерству здравоохранения области:

организовать доставку в обсерватор лиц, вернувшихся на территорию Российской Федерации из зарубежных поездок, или контактных с ними лиц, не имеющих возможности на изоляцию в домашних условиях, из расчета не более 2380 рублей за вызов;

организовать оказание медицинской помощи, в том числе непрерывное медицинское наблюдение за лицами, вернувшимися на территорию Российской Федерации из зарубежных поездок, или контактных с ними лицами, не имеющими возможности на изоляцию в домашних условиях, из расчета не более 4400 рублей в сутки на человека;

организовать работу по дезинфекционной обработке помещений, выделенных под обсерватор, не реже одного раза в 14 дней, из расчета не более 38500 рублей за одну обработку одного корпуса;

обеспечить в пределах полномочий ведение учета и формирование списка лиц, вернувшихся на территорию Российской Федерации из зарубежных поездок, или контактных с ними лиц, не имеющих возможности на изоляцию в домашних условиях, по форме согласно приложению № 3.

6. Расходы по исполнению настоящего постановления осуществить за счет средств резервного фонда Правительства Саратовской области.

7. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин







