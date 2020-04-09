Постановление правительства Саратовской области от 9 апреля 2020 года № 257-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)", дополнив приложение № 3 пунктами 4-6 следующего содержания:

"4. Государственные учреждения, осуществляющие на землях лесного фонда охрану, защиту, воспроизводство лесов, лесоразведение, федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах.

5. Государственные бюджетные учреждения, осуществляющие управление особо охраняемыми природными территориями, государственный надзор и выполнение противопожарных мероприятий на указанных территориях.

6. Специализированная некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области".".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин







