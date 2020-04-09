Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.

Сделки осуществляются через Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF). По оценкам WSJ, теперь доля PIF в норвежской Equinor составляет - 3,40%, во французском Total - 1,87%, в итальянской Eni - 0,49%, а в англо-голландской Royal Dutch Shell - 2,17%.

Скупка акций нефтегазовых компаний Европы происходит в преддверии переговоров об организованном сокращении добычи нефти для стабилизации мирового рынка, которые пройдут сегодня, 9 апреля, в формате видеоконференции. По мнению американского издания, PIF скупает ценные бумаги компаний, воспользовавшись снижением их котировок из-за падения цен на нефть.