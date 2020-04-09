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09.04.2020 12:53
Рубрика: Спорт

Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Текст: Илья Соболев
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала свежую редакцию рейтинга сборных. Как и следовало ожидать, на фоне ситуации с коронавирусом, положение практически всех команд осталось таким же, что и месяц назад.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

За отчетный период было сыграно всего четыре матча, все они товарищеские. Причем в двух из них успела поучаствовать Панама. Единственной страной, поменявшей позицию, стал Южный Судан, шагнувший с 169-й строчки на один пункт вперед. Если говорить об очковых изменениях, больше всех очков - три - набрала Беларусь, а Узбекистан больше всех потерял - тоже три.

Что касается сборной России, она с 1470 баллами осталась на 38-м месте. В марте подопечные Станислава Черчесова должны были провести два товарищеских матча против Швеции и Молдавии, но оба были отложены из-за эпидемии COVID-19.

Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
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Топ-10 рейтинга ФИФА

1. Бельгия (1765 очков)

2. Франция (1733)

3. Бразилия (1712)

4. Англия (1661)

5. Уругвай (1645)

6. Хорватия (1642)

7. Португалия (1639)

8. Испания (1636)

9. Аргентина (1623)

10. Колумбия (1622)

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