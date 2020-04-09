Сергей Шнуров станет экскурсоводом Третьяковки

Третьяковская галерея и Сергей Шнуров, который сам достойно рисует и уже не раз представлял свою живопись, начинают новый проект "Третьяковка со Шнуром". Любой желающий сможет прогуляться по Третьяковской галерее с музыкантом и генеральным директором музея Зельфирой Трегуловой, увидеть вместе с ними величайшие шедевры русской живописи и услышать интересные, познавательные комментарии.

Первая такая онлайн-экскурсия состоится уже 12 апреля в эфире мультимедийного сервиса Okko. Благодаря ей можно будет узнать о картинах знаменитых русских художников: Ильи Репина ("Не ждали", "Буралаки на Волге"), Валентина Серова ("Девочка с персиками"), Александра Иванова ("Явление Христа народу"), Ореста Кипренского ("Портрет А.С.Пушкина"), Ивана Айвазовского ("Девятый вал", "Кораблекрушение"), Ивана Крамского ("Портрет незнакомки"), Василия Верещагина ("Апофеоз войны"), Алексея Саврасова ("Грачи прилетели"), Николая Ге ("Петр I допрашивает своего сына").

Экскурсия продлится один час. Впрочем, времени на все самое интересное, как всегда, не хватит. Поэтому впоследствии зрителям Okko покажут еще 11 мини-фильмов, посвященных картинам Третьяковки.