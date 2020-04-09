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09.04.2020 22:16
Рубрика: Происшествия

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Возбуждены дела о фейках про Сирию
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 78(8132)
Ведомство Александра Бастрыкина сообщило, что в его центральном аппарате возбуждены сразу три уголовных дела по статье 207.1 Уголовного кодекса РФ. Это статья говорит про опасные фейки. Фигурантов в этих уголовных делах пока нет. Этих людей уже ищут профессионалы.

Все уголовные дела завели пока только "по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых в связи с этим мерах по защите населения".

На этот раз лживые новости касались наших военнослужащих в Сирии. А еще были "свежие новости" из столицы.

В Саратове СК проверит фейк о массовых заражениях медработников

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила корреспонденту "РГ" следующее:

- В сети Интернет размещены публикации о массовом заражении российских военнослужащих на военных базах в Сирии.

А также о якобы принятом решении органов власти о продлении срока самоизоляции до 12 месяцев и введении пропускного режима в городе Москве.

В Петербурге возбудили дело за фейк о COVID-19

По словам Светланы Петренко, действиям авторов подобных сообщений, опубликовавших заведомо недостоверную информацию, будет дана надлежащая правовая оценка.

Сейчас по этим делам организовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий "по установлению лиц, причастных к совершению преступления".

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