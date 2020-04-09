Ведомство Александра Бастрыкина сообщило, что в его центральном аппарате возбуждены сразу три уголовных дела по статье 207.1 Уголовного кодекса РФ. Это статья говорит про опасные фейки. Фигурантов в этих уголовных делах пока нет. Этих людей уже ищут профессионалы.

Все уголовные дела завели пока только "по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых в связи с этим мерах по защите населения".

На этот раз лживые новости касались наших военнослужащих в Сирии. А еще были "свежие новости" из столицы.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила корреспонденту "РГ" следующее:

- В сети Интернет размещены публикации о массовом заражении российских военнослужащих на военных базах в Сирии.

А также о якобы принятом решении органов власти о продлении срока самоизоляции до 12 месяцев и введении пропускного режима в городе Москве.

По словам Светланы Петренко, действиям авторов подобных сообщений, опубликовавших заведомо недостоверную информацию, будет дана надлежащая правовая оценка.

Сейчас по этим делам организовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий "по установлению лиц, причастных к совершению преступления".