СК возбудило еще три дела о фейках про коронавирус

Новости

Хорошая погода названа фактором распространения коронавируса 19:14
У восьми московских священнослужителей выявлен коронавирус 19:13
Сердце животных после инфаркта восстановили с помощью заплатки 19:03
Губернатор Подмосковья усилил меры по борьбе с коронавирусом 18:49
iPhone научили распознавать владельца в маске 18:49
Оренбуржцев обязали сообщать о гостях из других регионов 18:46
Первый советский ручной пулемет МТ показали на видео 18:44
Минпросвещения: 94 процента школ вышли на дистанционное обучение 18:37
ФАС проверит информацию о росте цен на продукты 18:35
Стало известно о состоянии пострадавших при ЧП на химзаводе под Самарой 18:35
Кабмин выделил средства на стимулирование специалистов, борющихся с COVID-19 18:24
В Татарстане старшеклассникам из многодетных семей раздадут планшеты 18:24
На Кубани обнаружили виновников крупных лесных пожаров 18:16
Джордж Клуни выделил более 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом 18:13
Путин призвал обеспечить безопасность России в условиях пандемии коронавируса 18:12
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей 17:57
В Бразилии найден "царь Земли" раннего триаса 17:42
Петербурженку, пригласившую гостей, оштрафовали на 15 тысяч рублей 17:40
В регионах сформирован запас более чем в 1 млн тест-систем на COVID 17:40
Министр здравоохранения Коми подал в отставку 17:20
Запущен сервис для интеллектуального заработка в условиях самоизоляции 17:14
Первый блок БелАЭС взят под охрану республиканским МВД 17:11
Видео: китаец проехал по надземному переходу, чтобы не делать крюк по шоссе 17:11
Исполнилось 10 лет с момента запуска "ледяного" спутника CryoSat-2 17:09
В Севастополе утвердили региональные премии медикам 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
09.04.2020 19:24
Рубрика: Происшествия

СК возбудило еще три дела о фейках про коронавирус

Текст: Наталья Козлова
Ведомство Александра Бастрыкина сообщило, что в его центральном аппарате возбуждены сразу три уголовных дела по статье 207.1 Уголовного кодекса РФ. Фигурантов в них пока нет. Этих людей ищут.

Все дела завели пока только "по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых в связи с этим мерах по защите населения".

В Петербурге возбудили дело за фейк о COVID-19
В Саратове СК проверит фейк о массовых заражениях медработников

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила корреспонденту "РГ" следующее:

- В сети Интернет размещены публикации о массовом заражении российских военнослужащих на военных базах в Сирии, а также о якобы принятом решении органов власти о продлении срока самоизоляции до 12 месяцев и введении пропускного режима в городе Москве.

По словам Петренко, действиям лиц, опубликовавшим заведомо недостоверную информацию, будет дана надлежащая правовая оценка. Сейчас по этим делам организовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий "по установлению лиц, причастных к совершению преступления".

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Минздрав расширил перечень препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19
Московские суды оштрафовали 9 нарушителей режима самоизоляции
Минтранс опроверг приостановку вывозных рейсов в российские регионы
Кремль не отзывал приглашения лидерам на Парад Победы
Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке регистрации безработных
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе