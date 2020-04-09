СК возбудило еще три дела о фейках про коронавирус

Ведомство Александра Бастрыкина сообщило, что в его центральном аппарате возбуждены сразу три уголовных дела по статье 207.1 Уголовного кодекса РФ. Фигурантов в них пока нет. Этих людей ищут.

Все дела завели пока только "по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых в связи с этим мерах по защите населения".

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила корреспонденту "РГ" следующее:

- В сети Интернет размещены публикации о массовом заражении российских военнослужащих на военных базах в Сирии, а также о якобы принятом решении органов власти о продлении срока самоизоляции до 12 месяцев и введении пропускного режима в городе Москве.

По словам Петренко, действиям лиц, опубликовавшим заведомо недостоверную информацию, будет дана надлежащая правовая оценка. Сейчас по этим делам организовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий "по установлению лиц, причастных к совершению преступления".