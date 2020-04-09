СМИ: 150 саудовских принцев больны коронавирусом

В Саудовской Аравии 150 принцев больны коронавирусом, об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Саудовской Аравии.

По информации газеты, заболел, в частности, глава столицы, города Эр-Рияда 77-летний принц Файсал бин-Бандар ас-Сауд. Король Салман и наследный принц Мухаммад бин-Салман находятся, по информации издания, в изоляции в дворце на берегу Красного моря. Резиденция находится в том районе, где планируется построить город будущего Neom.

Саудовская Аравия закрыла доступ к главным мусульманским святыням, мечетям Мекки и Медины, еще 2 марта, а вскоре после этого ввела карантин.

По данным на 8 апреля, в Саудовской Аравии насчитывалось 2 932 случая заболевания, 41 человек скончался с начала эпидемии, 631 выздоровел. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель Минздрава королевства Мохаммед аль-Абд аль-Али.