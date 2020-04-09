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09.04.2020 09:36
Рубрика: Экономика

СМИ: В JPMorgan Chase & Co. оценили потери глобальной экономики в $5,5 трлн

Текст: Светлана Ментюкова
Экономисты американского финансового холдинга JPMorgan Chase & Co. оценивают потерянный объем производства в $5,5 трлн, или почти 8% ВВП, до конца следующего года. Расходы в грядущий кризис только для развитых стран они сравнили с рецессиями 2008-2009 годов и 1974-1975 годов. Об этом сообщает Boomberg со ссылкой на мнение представителей крупнейших банков с Уолл-стрит.

"Пандемия коронавируса должна лишить мировую экономику более чем 5 трлн. долларов роста в течение следующих двух лет, что превышает годовой объем производства Японии. Это предупреждение от банков Уолл-стрит, поскольку мир погружается в свою самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов", - говорится в сообщении.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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По прогнозам экономистов, отмечается в статье, спад будет недолгим, но на восстановление может потребоваться больше времени. "Даже при беспрецедентном уровне денежно-кредитного и бюджетного стимулирования валовой внутренний продукт вряд ли вернется к своей докризисной тенденции по крайней мере до 2022 года", - подчеркивается в сообщении.

Так, по мнению банкиров JPMorgan, вирус может стоить миру по меньшей мере $5,5 трлн в потерянном объеме производства. "Это примерно те же суммы, что и последствия глобального финансового кризиса чуть более десяти лет назад", - цитирует представителей банка Boomberg.

Главный экономист Citigroup Inc., слова которого приводятся в сообщении, отмечает, что "траектория (деловой активности - "РГ") имеет огромное значение, ожидание банком глобального удара также оцениваются в размере около $5 трлн .

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В Morgan Stanley оценивают ситуацию чуть более оптимистично. По прогнозам экспертов банка, они ожидают возвращения ВВП на развитых рынках к докризисным уровням в третьем квартале 2021 года. Специалисты Deutsche Bank AG прогнозируют, что "только экономики США и Европейского Союза получат на 1 трлн долларов ниже довирусных ожиданий к концу 2021 года".

Сейчас, отмечается в сообщении, после оценки Всемирной торговой организации (ВТО), которая заявила, что текущая ситуация отразиться на торговых потоках больше, чем в любой другой момент после Второй мировой войны, экономисты ожидают прогноза Международного валютного фонда, который он должен дать на следующей неделе.

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