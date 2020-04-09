Создана онлайн-тетрадь для школьников и учителей

Как отправить школьнику задание в онлайне? Можно ли проверить "домашку" в два клика? Издательство "Просвещение" вместе со специалистами Skysmart создали интерактивную рабочую тетрадь для дистанционного обучения.

Важно - она на 100 процентов бесплатная. В ней собраны материалы по учебникам, входящим в федеральный перечень. А значит, тетрадь "работает" в онлайне с теми параграфами и упражнениями, которыми пользуются учителя на уроках.

На сервисе собраны задания по основным предметам четвертой четверти - с пятого по 11-й класс: математика, русский и английский языки, обществознание.

Учитель сможет отправить детям задания в формате ссылки - в два клика - в любой удобный мессенджер или соцсеть. Выполненная "домашка" проверяется автоматически: учитель экономит время на проверку тетрадей, а результат видно сразу. Школьник его тоже видит - и может проверить себя.

Тетрадь запущена три дня назад: за это время школьники выполнили более 54 000 заданий. По статистике, в среднем выполняется до 2000 домашних заданий в час.

Платформу уже тестируют около 67 000 учителей и 42 000 учеников со всей страны. Больше всего заданий через платформу получают ученики 5 и 6 классов - 26% и 20% соответственно. Меньше всего интерактивной тетрадью пользуются учителя 10 и 11 классов - по 8%.

64% учеников выполняют домашнее задание, пользуясь мобильными устройствами, 36% - с помощью компьютеров или ноутбуков.