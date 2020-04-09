Страховой рынок в 2020 году может потерять более четверти объема

Новым драйвером рынка должен был стать ДМС, развитию которого способствовало бы распространение франшиз, узкоспециализированных медицинских программ и телемедицины. Однако продолжающаяся пандемия нового коронавируса и его беспрецедентное давление на экономику вносят жесткие коррективы, в том числе в динамику страхового рынка. По ожиданиям аналитиков "Эксперт РА", сильнейшему негативному влиянию будут подвержены все сегменты добровольного страхования, обязательные виды, вероятно, пострадают в меньшей степени.

Если пандемия окажется затяжной, то эффект от нее для страхового рынка, как и для всей экономики, будет более глубоким, а старт восстановления будет отложен на IV квартал текущего года или начало 2021-го. В таких условиях падение страховых премий будет более резким. Авторы исследования ожидают сокращения вплоть до 40% взносов по страхованию жизни, до 35% - по страхованию от несчастных случаев и болезней, до 30% - по ДМС и страхованию имущества физических лиц. Страхование автокаско потеряет 25 % премий, страхование прочего имущества юридических лиц снизится на 15%.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть вопрос о возможности поддержки страховой отрасли и отсрочить уплату налога на прибыль.

В послании отмечалось, что в условиях развития негативной ситуации страховое сообщество оценивает потенциальные риски снижения денежного потока и существенного повышения расходов отрасли как значительные. В частности, у страховщиков застрахована ответственность туроператоров на 16,5 млрд рублей, сегмента, по которому существенно ударили кризисные явления.