Страховой рынок в 2020 году может потерять более четверти объема

Новости

На авианосец "Шарль де Голль" отправили экспертов по борьбе с коронавирусом 11:03
Приходите летом: как работают ЗАГСы регионов УрФО в период пандемии 11:02
Возраст древней керамики узнали по остаткам жира на ней 11:01
В Москве 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы для лечения коронавируса 10:58
В Приморье развернут стационарные инфекционные госпитали 10:56
Фото: 71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз 10:51
Курс доллара опустился ниже 74 рублей, евро - 81 рубля 10:41
Киану Ривза в образе Призрачного гонщика показали в фанатском трейлере 10:39
World Car of the Year: названы лучшие автомобили в мире 10:32
Корветы-"невидимки" Балтийского флота отразили воздушную атаку 10:32
В Нижегородской области при пожаре погибли двое детей 10:31
Пермские ученые создали полимерный гель, помогающий в добыче нефти 10:30
Роспотребнадзор провел более миллиона тестов на коронавирус 10:25
Новосибирца оштрафовали за прогулку в Центральном парке 10:23
В Мурманске нашли 50-килограммовую авиабомбу времен войны 10:23
Тесты на COVID-19 в Армянской ЦГБ оказались отрицательными 10:22
В Москве от коронавируса вылечились уже 313 человек 10:14
На Украине готовы к прекращению транзита российского газа 10:14
В Болгарии вандалы осквернили памятник Красной Армии 10:13
В Хабаровске будут судить женщину, ударившую мужа ножом из-за кота 10:11
Путин поздравил евреев с праздником Песах 10:08
Ученый раскритиковал несостоятельную реакцию Евросоюза на COVID-2019 10:08
В Омской области из-за урагана ввели режим чрезвычайной ситуации 10:08
Коронавирус угрожает самому изолированному на планете племени Амазонии 10:07
Мошенники продали томичке торт вместо телефонов 10:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
09.04.2020 10:39
Рубрика: Экономика

Страховой рынок в 2020 году может потерять более четверти объема

Текст: Юлия Кривошапко
Страховой рынок по итогам 2020 года ожидает снижение на 17-24% в зависимости от сценария развития событий. Такой прогноз содержится в новом исследовании агентства "Эксперт РА". Коронавирус, по прогнозам аналитиков, внесет существенные коррективы в динамику страхового рынка в 2020 году. Оба сценария, которые рассматривают авторы отчета, предполагают значительное сокращение объемов премий. В случае быстрого завершения кризиса и восстановления экономической активности в начале второго полугодия 2020-го страховой рынок успеет частично отыграть падение и снизится примерно на 17%. Если кризис затянется и оживление экономики отложится до IV квартала нынешнего года, то рынок потеряет более четверти премий.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Новым драйвером рынка должен был стать ДМС, развитию которого способствовало бы распространение франшиз, узкоспециализированных медицинских программ и телемедицины. Однако продолжающаяся пандемия нового коронавируса и его беспрецедентное давление на экономику вносят жесткие коррективы, в том числе в динамику страхового рынка. По ожиданиям аналитиков "Эксперт РА", сильнейшему негативному влиянию будут подвержены все сегменты добровольного страхования, обязательные виды, вероятно, пострадают в меньшей степени.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Путин предложил дать отсрочку по уплате страховых взносов

Если пандемия окажется затяжной, то эффект от нее для страхового рынка, как и для всей экономики, будет более глубоким, а старт восстановления будет отложен на IV квартал текущего года или начало 2021-го. В таких условиях падение страховых премий будет более резким. Авторы исследования ожидают сокращения вплоть до 40% взносов по страхованию жизни, до 35% - по страхованию от несчастных случаев и болезней, до 30% - по ДМС и страхованию имущества физических лиц. Страхование автокаско потеряет 25 % премий, страхование прочего имущества юридических лиц снизится на 15%.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть вопрос о возможности поддержки страховой отрасли и отсрочить уплату налога на прибыль.

В послании отмечалось, что в условиях развития негативной ситуации страховое сообщество оценивает потенциальные риски снижения денежного потока и существенного повышения расходов отрасли как значительные. В частности, у страховщиков застрахована ответственность туроператоров на 16,5 млрд рублей, сегмента, по которому существенно ударили кризисные явления.

Экономика Страхование Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре в доме престарелых в Москве
Число жертв коронавируса в США превысило показатели Испании
Роспотребнадзор провел более миллиона тестов на коронавирус
Названа дата регистрации теста на иммунитет к коронавирусу
Аналитики Банка России не исключили второй волны вируса к концу года
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле